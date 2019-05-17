"Президент ставит перед нами задачу прорыва, который невозможен без подготовки молодых кадров", - Андрей Гнеушев Общество

"Президент ставит перед нами задачу прорыва, который невозможен без подготовки молодых кадров - специалистов, в чьих руках будущее", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, который принял участие в международном студенческом фестивале "Будущее в настоящем", где основным событием стало открытие нового общежития для российских и иностранных студентов.

Фестиваль проходит в ННГУ им.Н.И.Лобачевского. По словам заместителя губернатора, сегодня в Нижегородской области обучаются более 90 тысяч студентов, из них 23 тысячи - в ННГУ.

"Университет Лобачевского - это наш опорный вуз, вуз с вековой историей, который входит в ТОП-лист ведущих вузов мира и является базовым университетом нижегородского научного центра Российской Академии наук. Здесь получают образование студенты из 78 регионов России и 105 стран мира. А открытие нового общежития дает возможность еще более чем 600 юношам и девушкам учиться на нижегородской земле", - отметил Андрей Гнеушев.

Он также напомнил, что на ближайшие пять лет основной целью национального проекта "Образование", который реализуется по указу президента РФ Владимира Путина, является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования.

"Президент ставит перед нами задачу прорыва, который невозможен без подготовки молодых кадров - специалистов, в чьих руках будущее", - добавил Андрей Гнеушев.

Построенное здание общежития представляет собой восьмиэтажный корпус, продуманные планировочные решения которого обеспечат комфортное проживание для студентов уже с нового учебного года.

"Это значимое событие в истории университета Лобачевского и его студентов и абитуриентов. С вводом в эксплуатацию общежития мы формируем современный кампус международного уровня в инфраструктуре одного из ведущих вузов страны, а также решаем актуальную задачу - обеспечение студентов жильем на время обучения. При этом качественный уровень нового общежития отвечает самым высоким мировым стандартам", - подчеркнул врио ректора ННГУ Кирилл Марков.

В международном студенческом фестивале "Будущее в настоящем" принимают участие более 5 тысяч российских и иностранных студентов из вузов Нижнего Новгорода.

"И это отчасти та атмосфера открытости, культурного многообразия, которая помогает идентифицировать себя, понять свои истоки, свой потенциал нашим будущим профессионалам. Наука, технологии активно развиваются, меняются облик общежитий, учебных заведений, но наши корни и традиции неизменно остаются с нами. Та основа, которая позволяет каждому из нас расти как специалисту", - сказал депутат Государственной думы РФ Артем Кавинов.

По его словам, в апреле 2019 года президент поддержал предложение комитета Госдумы по делам СНГ по увеличению квот в российских вузах для иностранцев.

"Мы открыты сегодня для иностранных студентов, для тех, кто хочет учиться, узнать нашу страну ближе", - добавил Артем Кавинов.

В рамках фестиваля также прошла презентация проекта "Учись в Нижнем", призванного способствовать продвижению Нижнего Новгорода как студенческого города, города - наукограда, места для комфортной учебы, работы и досуга.