"Беспокойство вызывает затягивание сроков получения согласований у ресурсоснабжающих организаций", - Дмитрий Барыкин Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин прокомментировал информацию о ходе реализации концессионного соглашения "умные остановки", которую представили депутатам Думы на заседании комиссии по транспорту 21 мая 2019 года.

"Нижегородцы в соцсетях регулярно задают вопрос о том, останется ли умная остановка на Большой Покровской в одиночестве, или подобные павильоны все же получат распространение в Нижнем Новгороде. Сегодняшний доклад руководителя Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Дмитрия Проскуры внушает надежду. Концессионное соглашение не забыто, и до конца сентября "поумнеть" должны 134 остановочных павильона, а оставшиеся 200 новых остановок и современный диспетчерский пункт должны появиться до мая следующего года", - рассказал он.

"Теперь лавочки на новых остановках будут не металлические, а деревянные, да, и сам материал, из которого выполнен павильон, поменяли на более устойчивый к воздействию осадков и зимних реагентов. Беспокойство вызывает только один факт – затягивание сроков получения согласований у ресурсоснабжающих организаций. По словам Проскуры, из 1 917 направленных согласований получено только 550. К сожалению, в списке организаций, тормозящих процесс, есть и предприятия, принадлежащие городу. Администрации города на это необходимо обратить внимание", - подчеркнул Барыкин.

Сегодня агентство сообщало, что определены места размещения восьми умных остановок. Они будут установлены на Московском шоссе (дома 171, 191, 219, 85), пр. Гагарина (Мыза, Щербинки 2), а также две - на ул. Белинского (в том числе остановка на ул. Ашхабадской).



Дмитрий Барыкин сказал, что своей очереди на складе ждут еще около 30 павильонов. Всего в Нижнем Новгороде более 1 000 остановок.

Ранее сообщалось, что "умные остановки" будут делать из нержавеющей стали. Первая тестовая остановка появилась на ул. Большая Покровская ("Серая лошадь") в конце прошлого года.

Всего в рамках концессионного соглашения до конца 2018 года планировалось установить 334 остановки, но в октябре администрация и "Ростелеком" сообщили о переносе сроков реализации проекта на полгода. После этого, первые 134 павильона планировали установить в марте-апреле 2019 года.

Подробный список адресов установки павильонов был ранее размещен на сайте агентства.

Концессионное соглашение было подписано в мае прошлого года.