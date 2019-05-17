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Бизнес

Владимир Панов проведет очередную встречу с нижегородскими предпринимателями 22 мая

21 мая 2019 17:46  [99] Бизнес

Глава города Владимир Панов проведет очередную встречу с нижегородскими предпринимателями 22 мая 2019 года, начало в 15:00 по адресу: ул. Нестерова, д.31 (большой зал Торгово-промышленной палаты Нижегородской области). Об этом сообщили в администрации.

На заседании будут рассматриваться вопросы развития нестационарной торговли и общественных пространств на территории города, организация и проведение тематических ярмарок, а также вопросы, связанные с передачей полномочий по размещению НТО в администрации районов города.

На встрече год назад предприниматели высказывали Владимиру Панову свои претензии и предложения по работе с администрацией.

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