Банк "Открытие": ЦБ может снизить ключевую ставку уже в июне Бизнес

Снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов – до 7,5% - возможно уже на июньском заседании совета директоров ЦБ РФ. Таким мнением поделился директор по аналитическим исследованиям банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев.

Он считает, что снижение ставки может произойти в контексте признаков замедления инфляции – согласно недельным данным, примерно до уровня 5,1% в годовом выражении.

"Мы говорили, что много аргументов в пользу того, чтобы во втором или третьем квартале снизить ставку. К этим аргументам можно отнести стабилизацию текущей инфляции на уровне, близком к 4%, экономическое давление на цены низкое. Но, с другой стороны, есть фактор повышенных инфляционных ожиданий, поэтому мы будем смотреть другие риски на ближайшем заседании", - заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева.

По словам Дмитрия Харлампиева, подобная динамика оценочно находится ниже базового прогноза регулятора, который допускал ускорение индекса потребительских цен в апреле до 5,5% в годовом выражении (фактический темп роста цен тогда составил 5,2%). Также дополнительным фактором в пользу "мягкого" решения регулятора могут стать предварительные данные по темпам роста ВВП в первом квартале текущего года – только 0,5% (к аналогичному периоду 2019 года), что оказалось ниже оценки МЭР (0,8%), ожиданий ЦБ РФ (1-1,5%), а также консенсус-прогноза участников рынка (порядка 1,2%).

Возможное снижение ключевой ставки в июне не может гарантировать формирования устойчивого цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на последующих заседаниях совета директоров в текущем году. Однако в случае сохранения относительно нейтрального внешнего фона и усиления тенденции затухания инфляционных процессов (в том числе из-за относительного ослабления потребительского спроса), дополнительный шаг (с учетом возможного снижения 14 июня) по ключевой ставке вниз до конца года исключать нельзя.

Предпосылки для снижения ставок по кредитам и депозитам определенно существуют в контексте наблюдаемого серьезного снижения доходности рублевого госдолга (с начала года в среднем примерно на 60 базисных пункта), а также возможного менее чем через месяц смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.

Текущий официальный прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год предполагает диапазон 4,7 – 5,2%. Однако регулятор допускал корректировку прогноза с учетом поступающих данных. Согласно доступной информации, эффект так называемого переноса НДС (влияния повышения налога на рост цен) уже практически завершен, и он оказался вблизи нижней границы первоначальных оценок регулятора (0,6 - 1,5 процентных пункта). К серьезным факторам ограничения инфляционного давления с начала года можно отнести укрепление российского рубля как к доллару США, так и в терминах бивалютной корзины. Также нельзя забывать и об упреждающем (для инфляции) эффекте от повышения ключевой ставки ЦБ РФ во второй половине 2018 года.

Реальные доходы населения в первом квартале 2019 года заметно упали – на 2,3% к аналогичному периоду 2018 года, что стало следствием ускорения инфляции на 1 процентный пункт (с начала текущего года) до 5,3% в годовом выражении, а также замедления роста номинальных доходов. В целом снижение инфляционного давления при прочих равных условиях должно положительно влиять на реальную покупательную способность населения.