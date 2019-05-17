Специалисты рассказали, как защититься от "цифровых мошенников" Общество

Специалисты рассказали на пресс-конференции фестиваля "Positive Hack Days 9" 21 мая 2019 года, как защититься от "цифровых мошенников".

Директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков рассказал, что по итогам I квартала 2019 года количество кибератак продолжило расти и на 11% превысило показатели аналогичного периода минувшего года.

При этом, жертвами могут стать не только частные компании, но и государственные структуры: оборонные предприятия, медучреждения, администрации населённых пунктов, телекоммуникационные компании, научные и образовательные учреждения, и даже транспорт.

В ходе пресс-конференции выяснилось, что медучреждения - самые распространённые жертвы Троянских вирусов.

"Злоумышленники заинтересованны в самых разнообразных данных - от личной переписки до коммерческой тайны. Но по-прежнему наиболее высоко ценятся учетные и персональные данные, данные платёжных карт", - отмечается в обнародованном в ходе форума исследовании.

Согласно информации, в 90% случаев как коммерческие, так и государственные структуры атакуются с помощью так называемого "фишинга" - хакеры рассылают письма со ссылками, перейдя по которым, сотрудники предоставляют злоумышленникам возможность внедрится в систему.

Вице-президент по информационной безопасности, ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов, присутствовавший на форуме, отметил, что в настоящий момент скорость реагирования на кибератаки должна существенно уменьшиться - если раньше это были дни, теперь нужно довести ее до часов. При этом необходимо ввести ответственность за утечку данных и обязать компании, подвергшиеся кибератаке, сообщать о ней и о последовавшем отсутствии конфиденциальности. В названной области целесообразно решать проблемы в том числе и с помощью международного сотрудничества.

Специалисты убеждены, что регионы находятся в лучшем положении, чем столица, так как новые технологии городской среды сначала тестируются здесь, и лишь потом масштабируются.