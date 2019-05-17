Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил чиновникам активнее взаимодействовать с населением по теме экологии в соцсетях Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил чиновникам активнее взаимодействовать с населением по теме экологии в соцсетях. Об этом он сообщил в ходе заседания рабочей группы Госсовета по направлению "Экология и природные ресурсы" 21 мая 2019 года в Москве.

В ходе мероприятия прошло обсуждение мониторинга СМИ по экологической тематике, проведенного в 35 регионах России.

"Считаю, что очень важно в рамках общего диалога с гражданами использовать материалы соцсетей. Сейчас это основной способ донесения до властных структур своей позиции. На такого рода обращения нужно реагировать и для этого необходимо создавать соответствующую систему и поведенческую модель чиновников. Комментарии должны даваться быстро, по сути. Уже были вопиющие случаи, когда в некоторых регионах убирали свалки с фотографий с помощью фоторедакторов. Это недопустимо, и те, кто так сделал, понесли дисциплинарное наказание", - добавил Глеб Никитин.

Также он предложил сделать выезды на объекты и общение с гражданами. Такой формат, по словам Глеба Никитина, позволит лучше разобраться в сути проблемы и выработать оптимальные пути решения.

"Основная цель национальных проектов - реализация указа президента РФ и его поручения. Владимир Путин отмечал, что экология это ответственность каждого из нас. Теме охраны окружающей среды сегодня уделяется огромное внимание. Есть серьёзный запрос со стороны граждан. Так в докладе представлены результаты интернет-опроса по реализации нацпроекта "Экология". Он показал, что лишь 1% респондентов не волнует тема экологии, а более 70% считают ее критически важной. Необходимо при реализации всех мероприятий учитывать мнение жителей, и в зависимости от этого расставлять приоритеты. Это касается и перехода на новую систему обращения с ТКО и ликвидации несанкционированных свалок, накопленного ущерба", - отметил Глеб Никитин.

Все предложения, озвученные на заседании, планируется учесть в докладе рабочей группы Госсовета.

В ходе заседания рабочей группы также прошло обсуждение федерального проекта "Чистый воздух". В частности, было предложено проработать вопрос с Правительством РФ о возможности включения в федеральный проект дополнительных городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. На данный момент в проекте таких городов 12.

"Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы национальные проекты были понятны людям. Нам нужно, чтобы жители городов, где высокий уровень загрязнения воздуха, знали, какая работа может быть проведена по улучшению ситуации. Те решения, которые будут применяться в пилотных городах, необходимо тиражировать. Этот вопрос нужно проработать дополнительно", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что в декабре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Глеба Никитина руководителем этой рабочей группы.