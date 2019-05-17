Концепцию содействия развитию благотворительной деятельности обсудили в ЗС НО Общество

Заседание благотворительного совета под председательством заместителя председателя регионального парламента Ольги Щетининой прошло в Законодательном собрании Нижегородской области 21 мая 2019 года.

Одним из вопросов для обсуждения стал проект "Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 2025 года и плане мероприятий по ее реализации в 2019-2020 годах". Автором документа является министерство экономического развития Российской Федерации.

Предыдущая концепция содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ была принята Правительством России в 2009 году.

Как отмечают разработчики, в последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в благотворительной деятельности, а также расширяются масштабы реализуемых благотворительных программ и проектов. "С 2007 по 2017 год доля россиян, вовлеченных в благотворительные денежные пожертвования, выросла с 44 до 57%. По данным Росстата, по состоянию на апрель 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано почти 12 тысяч благотворительных организаций", - говорится в документе.

В документе прописаны основные направления содействия развитию благотворительной деятельности. Среди них уделяется внимание поддержке физических лиц и коммерческих организаций, содействию развитию институтов благотворительности, информационной поддержке такой деятельности.

"На сегодняшний день во многих регионах страны также проходят обсуждения данного проекта. Многие пункты документа должны создать благоприятные условия для оптимизации такой полезной деятельности. Что не менее важно, концепция предусматривает развитие системы подготовки кадров для некоммерческих организаций. Таким образом, будут разработаны новые образовательные стандарты, программы высшего профессионального образования и дополнительного образования. Благодаря документу будет контролироваться деятельность, так называемых, лжеволонтеров, которые собирают деньги на улицах", - отметила Ольга Щетинина.

Члены Благотворительного совета поддержали проект концепции и решили проанализировать дополнительные меры поддержки участников благотворительной деятельности. В частности, налоговые льготы для компаний, поддерживающих НКО, и упрощение процедуры пожертвования для граждан, страхование банковских вкладов фондов.