Нижегородские супруги поругались из-за рыбок Общество

Нижегородские супруги поругались из-за рыбок. Как сообщили в прокуратуре Советского района, после изучения материала доследственной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины.

Ранее было установлено следующее: вернувшись домой в состоянии легкого алкогольного опьянения, он столкнулся с рядом претензий в свой адрес со стороны супруги, обвиняющей его в отсутствии помощи по хозяйству, в том числе обвинившей его и в том, что он даже рыбкам в аквариум не может насыпать корм.

После чего, недолго думая, мужчина вылил содержимое аквариума вместе с его обитателями в канализационный слив, впоследствии объяснив свои действия тем, что таким образом он хотел частично освободить жену от домашних обязанностей.

В настоящее время супруги не общаются.