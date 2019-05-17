Нижегородские супруги поругались из-за рыбок. Как сообщили в прокуратуре Советского района, после изучения материала доследственной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины.
Ранее было установлено следующее: вернувшись домой в состоянии легкого алкогольного опьянения, он столкнулся с рядом претензий в свой адрес со стороны супруги, обвиняющей его в отсутствии помощи по хозяйству, в том числе обвинившей его и в том, что он даже рыбкам в аквариум не может насыпать корм.
После чего, недолго думая, мужчина вылил содержимое аквариума вместе с его обитателями в канализационный слив, впоследствии объяснив свои действия тем, что таким образом он хотел частично освободить жену от домашних обязанностей.
В настоящее время супруги не общаются.
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