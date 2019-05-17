Последние новости рубрики Общество
22 мая 2019 15:01  [83] Гроза и сильный ветер ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие три часа
22 мая 2019 14:33  [118] Вручение премий "Родительская слава" и "Нижегородская семья" состоялось 22 мая
22 мая 2019 13:58  [88] Десять жителей Нижнего Новгорода получат звание "Почетный ветеран"
22 мая 2019 13:56  [156] Работу светофоров на двух нижегородских перекрестках изменили для снижения пробок
22 мая 2019 13:41  [89] Глеб Никитин предложил разработать систему непрерывного экологического образования
22 мая 2019 13:34  [119] Вадим Булавинов: "Нижегородская область очень активно участвует в нацпроектах"
22 мая 2019 13:30  [110] Нижегородская Дума поддержала передачу в федеральную собственность помещения на ул. Рубо для нужд прокуратуры
22 мая 2019 12:43  [101] Дмитрий Медведев поддержал предложения участников форума сельских депутатов "Единой России"
22 мая 2019 11:31  [154] ЛУКОЙЛ выступил генеральным партнером велопробега "Дорога Минина"
22 мая 2019 11:14  [434] Нижегородцы выбирают автобусы как основной вид транспорта
Общество

Нижегородские супруги поругались из-за рыбок

22 мая 2019 10:21  [369] Общество

Фото: с сайта http://акварика.рф/

Нижегородские супруги поругались из-за рыбок. Как сообщили в прокуратуре Советского района, после изучения материала доследственной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины.

Ранее было установлено следующее: вернувшись домой в состоянии легкого алкогольного опьянения, он столкнулся с рядом претензий в свой адрес со стороны супруги, обвиняющей его в отсутствии помощи по хозяйству, в том числе обвинившей его и в том, что он даже рыбкам в аквариум не может насыпать корм.

После чего, недолго думая, мужчина вылил содержимое аквариума вместе с его обитателями в канализационный слив, впоследствии объяснив свои действия тем, что таким образом он хотел частично освободить жену от домашних обязанностей.

В настоящее время супруги не общаются.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph