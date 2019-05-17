"Неиспользуемым промзонам в Дзержинске необходима перезагрузка", - Глеб Никитин Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с художником Павлом Отдельновым 21 мая 2019 года в Москве.

В ходе встречи обсуждалась реализация на территории Нижегородской области проектов в области своевременного искусства. Центральной темой встречи стал Дзержинск, уроженцем которого является художник. Глеб Никитин и Павел Отдельнов обсудили создание комфортной для жизни среды в городе химиков, а также использование заброшенных промышленных площадок и учреждений культуры для развития образования и туризма.

"Приятно, что среди уроженцев Дзержинска есть такие талантливые люди. Очень высоко оцениваю ваши работы. Хочу предложить вместе поработать над совместными проектами для перезагрузки культурного и архитектурного пространства Дзержинска и других городов Нижегородской области. Знаю, что вы интересуетесь и экологической тематикой, отражаете эти проблемы в своих работах. Буду признателен за любую дополнительную информацию, которая позволит улучшать экологическую обстановку в Дзержинске", - сказал губернатор.

"Очень рад, что вы уделяете такое внимание Дзержинску, потому что это моя малая родина. Всеми силами готов помогать и советовать в том, что делать с объектами накопленного экологического ущерба. Кроме них есть проблема, связанная с предприятиями, которые не работают уже много лет. Нужно использовать эту территорию. Дать импульс ее развитию", - сказал Павел Отдельнов.

"Важно, чтобы предприятия в Дзержинске развивались, и улучшался инвестиционный климат. Вместе с тем, объекты, оставшиеся от закрывшихся производств времен бурного промышленного развития Дзержинска, действительно нуждаются в перезагрузке. Есть примеры, когда бывшие промышленные зоны превращались в выставочные зоны, площадки различных активностей. Считаю, что было бы возможным разместить на одной из таких территорий постоянную выставку экологической направленности", - добавил он.

Также Глеб Никитин и Павел Отдельнов обсудили возможности использования знаковых для города объектов, в частности, здания бывшего кинотеатра "Родина".



Напомним, на прошедшем форуме "Великие реки" в середине мая, новинкой выставочной части стала инсталляция "Белое море" Павла Отдельнова. Фильм рассказывает о промзоне Дзержинска и объектах накопленного экологического ущерба, где сегодня продолжаются работы по рекультавации.