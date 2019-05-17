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Общество

ЛУКОЙЛ выступил генеральным партнером велопробега "Дорога Минина"

22 мая 2019 11:31  [154] Общество

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Компания "ЛУКОЙЛ" выступила генеральным партнером открытого велопробега "Дорога Минина" в Нижегородской области. Об этом сообщает Центр общественных связей
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

В этом году в мероприятии принимали участие 500 любителей велоспорта. Маршрут велопробега, протяженностью 40 километров, проходил по территории Володарского района.

ЛУКОЙЛ поддерживает этот велопробег уже пятый год подряд - как спонсорской помощью, так и личным присутствием – в мероприятии всегда участвуют сотрудники компании.

"Таким пробегом мы интегрируем историческую память и спортивный образ жизни. Очень радостно, что у нас есть постоянные партнёры - компания "ЛУКОЙЛ", которая поддерживает нас в таком хорошем начинании", - сказал генеральный директор фонда "Нижегородский Кремль" Сергей Малиновский.

Участие в велопробеге – не только дань памяти национальным героям, демонстрация приверженности спортивному образу жизни, но и возможность стать участником благотворительного проекта. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия велопробег получил статус благотворительного, а средства в размере 10% от организационного взноса пойдут на благоустройство надгробия на могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского кремля.

Организатором мероприятия является Фонд "Нижегородский Кремль" в партнерстве с нижегородским региональным отделением ВОО "Русское географическое общество" при поддержке правительства Нижегородской области.

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