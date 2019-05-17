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Бизнес

Кафе около катера "Герой" на набережной Волги сбрасывало сточные воды в ливневку

22 мая 2019 12:07  [330] Бизнес

Фото: Яндекс. Карты

Кафе около катера "Герой" на Нижневолжской набережной Волги сбрасывало сточные воды в ливневую канализацию. Об этом сообщает департамента Росприроднадзора по ПФО.

Нарушение выявили специалисты ведомства, осуществив проверку деятельности кафе. По итогам проверки установлено, что сточные воды, которые сбрасывало кафе в ливневку, потом попадали в акваторию в водоохранную зону реки Волга.

Между тем, Водный Кодекс РФ запрещает сброс сточных вод, в том числе дренажных, в границах водоохранных зон.

По итогам выявленного нарушения в отношении кафе возбуждено дело об использовании с нарушением прибрежной защитной полосы водного объекта (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ). Владельца кафе оштрафовали. Сумму штрафа в ведомстве не назвали, но санкция данной статьи предусматривает штраф для юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.

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