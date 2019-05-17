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Бизнес

МСП Банк приглашает нижегородских предпринимателей на бизнес-завтрак

22 мая 2019 12:48  [151] Бизнес

МСП Банк приглашает представителей малого и среднего бизнеса Нижегородской области начать день в деловой среде и обсудить актуальные вопросы развития собственного дела. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Встреча пройдет в отеле "Ока" (конференц-зал "Бизнес. Синий зал", пр. Гагарина, 27) 28 мая 2019 года, участие — бесплатное.

Сбор гостей и кофе-брейк — с 10:30, конференция — с 11:00 до 14:00.

В ходе мероприятия ведущие банковские эксперты дадут полезные советы, а участники узнают, как эффективно развивать бизнес, использовать банковские сервисы и инструменты с максимальной выгодой, почему стоит работать с государственным банком и как воспользоваться наиболее выгодными условиями кредитования. О процессе взаимодействия банка и предпринимателей на различных этапах сотрудничества расскажут заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос и его коллеги.

В программе клиентского дня:

Сбор документов: зачем нужен тот или иной документ банку?
Финансовый анализ: какие преимущества для предпринимателя в финансовой проверке банка?
Типичные вопросы, возникающих у сотрудников банка, "взгляд изнутри".
Выдача и обслуживание кредита: новые возможности для роста при наличии сильного финансового партнера.
Возможности для получения льготных кредитов: программы, условия, ставки.
Обратная связь: голос бизнеса.

В рамках встречи каждый участник сможет задать все интересующие его вопросы и получить индивидуальную консультацию представителей банка.

Зарегистрироваться можно по e-mail: reg@mspbank.ru или телефону +7 (909) 690-20-02.

Регистрируясь на мероприятие, участник дает свое согласие АО "МСП Банк" на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных". Условия Политики конфиденциальности на сайте smbfin.ru. На правах рекламы.

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