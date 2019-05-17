Депутаты утвердили отчет о работе КСП Нижнего Новгорода за 2018 год Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили отчет о работе городской Контрольно-счетной палаты (КСП) за 2018 год. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Думы 22 мая 2019 года.

Напомним, в ходе своей работы в 2018 году Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода выявила в 40 раз больше нарушений при управлении муниципальным имуществом. Согласно информации, в 2017 году эта цифра составляла 228,2 млн рублей, а в 2018 году возросла до 9,3 млрд рублей.

По словам председателя КСП Ирины Семашко, частые нарушениями являлись: передача муниципального имущества учреждениям, не связанным напрямую с этим имуществом, муниципальное имущество своевременно не отражалось в балансе, завышалась балансовая стоимость объектов, отсутствовали документы о передаче объектов, не проводилась инвентаризация и списание имущества.

Кроме того, в 2018 году КСП провела десять комплексных проверок, в результате которых было выявлено финансовых нарушений и недостатков на 860,2 млн рублей (в 2017 году – всего на 166,6 млн рублей).

Общий объем недополученных доходов в бюджет Нижнего Новгорода и муниципальных предприятий составил 88,3 млн рублей (15,3 млн – средства городского бюджета; 73 млн рублей – средства муниципальных предприятий).