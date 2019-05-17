Последние новости рубрики Экономика
22 мая 2019 15:27  [47] Снижение монозависимости: депутаты комитета ЗС НО обсудили меры поддержки моногородов
22 мая 2019 13:00  [112] Депутаты утвердили отчет о работе КСП Нижнего Новгорода за 2018 год
22 мая 2019 12:21  [145] Более 60 млн рублей направят на капремонт школ Нижнего Новгорода
21 мая 2019 16:16  [246] Нижегородская область завершила оформление документов на получение федеральных средств по нацпроектам
21 мая 2019 13:29  [127] "Нижний Новгород проводит взвешенную и гибкую бюджетную политику", – Алексей Коренев
20 мая 2019 18:37  [263] Нижегородская область в апреле по итогам торгов сэкономила 134 млн рублей
19 мая 2019 12:26  [267] Куриные яйца, сахар и белокочанная капуста подешевели в Нижегородской области
18 мая 2019 10:37  [321] Нижний Новгород получит от федерации на празднование 800-летия дополнительно 10 млрд рублей
15 мая 2019 14:58  [842] КСП Нижнего Новгорода выявила в 40 раз больше нарушений при управлении муниципальным имуществом
15 мая 2019 14:44  [1006] "Русполимет" представил достижения в сфере экологической безопасности на форуме "Великие реки" в Нижнем Новгороде
Экономика

Депутаты утвердили отчет о работе КСП Нижнего Новгорода за 2018 год

22 мая 2019 13:00  [112] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили отчет о работе городской Контрольно-счетной палаты (КСП) за 2018 год. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Думы 22 мая 2019 года.

Напомним, в ходе своей работы в 2018 году Контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода выявила в 40 раз больше нарушений при управлении муниципальным имуществом. Согласно информации, в 2017 году эта цифра составляла 228,2 млн рублей, а в 2018 году возросла до 9,3 млрд рублей.

По словам председателя КСП Ирины Семашко, частые нарушениями являлись: передача муниципального имущества учреждениям, не связанным напрямую с этим имуществом, муниципальное имущество своевременно не отражалось в балансе, завышалась балансовая стоимость объектов, отсутствовали документы о передаче объектов, не проводилась инвентаризация и списание имущества.

Кроме того, в 2018 году КСП провела десять комплексных проверок, в результате которых было выявлено финансовых нарушений и недостатков на 860,2 млн рублей (в 2017 году – всего на 166,6 млн рублей).

Общий объем недополученных доходов в бюджет Нижнего Новгорода и муниципальных предприятий составил 88,3 млн рублей (15,3 млн – средства городского бюджета; 73 млн рублей – средства муниципальных предприятий).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph