Нижегородская Дума поддержала передачу в федеральную собственность помещения на ул. Рубо для нужд прокуратуры

Фото:
Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 22 мая поддержали передачу в федеральную собственность помещения на ул. Рубо для нужд прокуратуры. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы.
Речь идет о нежилом двухэтажном здании по адресу: ул. Рубо, д. №5 в Канавинском районе для размещения там прокуратуры Ленинского района.
Площадь здания составляет 554,5 кв.м, площадь земельного участка около 3,9 тысяч кв.м.
Инициатором передачи выступила прокуратура Нижегородской области. Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в ведомстве, в настоящее "время прокуратура Ленинского района размещается в жилом доме, поэтому для ведомства подобрано отдельно стоящее здание на границе Ленинского и Канавинского районов города с удобной транспортной развязкой".
Отметим, что сейчас Ленинская районная прокуратура находится по адресу: ул. Памирская, д. №8.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+