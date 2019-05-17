Нижегородская Дума поддержала передачу в федеральную собственность помещения на ул. Рубо для нужд прокуратуры Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 22 мая поддержали передачу в федеральную собственность помещения на ул. Рубо для нужд прокуратуры. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Гордумы.

Речь идет о нежилом двухэтажном здании по адресу: ул. Рубо, д. №5 в Канавинском районе для размещения там прокуратуры Ленинского района.

Площадь здания составляет 554,5 кв.м, площадь земельного участка около 3,9 тысяч кв.м.

Инициатором передачи выступила прокуратура Нижегородской области. Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в ведомстве, в настоящее "время прокуратура Ленинского района размещается в жилом доме, поэтому для ведомства подобрано отдельно стоящее здание на границе Ленинского и Канавинского районов города с удобной транспортной развязкой".

Отметим, что сейчас Ленинская районная прокуратура находится по адресу: ул. Памирская, д. №8.