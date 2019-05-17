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Общество

Десять жителей Нижнего Новгорода получат звание "Почетный ветеран"

22 мая 2019 13:58  [85] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 22 мая 2019 года поддержали присвоение звания "Почетный ветеран" десяти жителям города. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Думы.

Почетное звание присваевается участнику Великой Отечественной войны Николаю Егоровичу Кузянину, ветерану Великой Отечественной войны Александру Константиновичу Журавлеву, ветеранам военной службы Альберту Александровичу Краснопевцеву и Геннадию Николаевичу Крутову, ветеранам труда Розе Николаевне Коноваловой, Леониду Степановичу Белеву, Татьяне Николаевне Захаровой, Галине Константиновне Зубковой, Галине Васильевне Вяхиревой, генерал – лейтенанту, участнику Афганской и Чеченской войн, а также частнику боевых действий Александру Николаевичу Безбородову.

Ранее сообщалось, звание "Почетный ветеран" присваивается в Нижнем Новгороде с 2008 года пенсионерам города за личные заслуги и высокие результаты в различных сферах трудовой деятельности, достигнутые гражданином после выхода на пенсию, за большой вклад в развитие Нижнего Новгорода и за активное участие в городском ветеранском движении.

Ветеранам, удостоенным звания "Почетный ветеран", накануне Дня города в торжественной обстановке вручаются диплом, удостоверение и нагрудный знак, а за счет средств городского бюджета предоставляется единовременная денежная выплата в размере пяти тысяч рублей.

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