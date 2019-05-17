Вручение премий "Родительская слава" и "Нижегородская семья" состоялось 22 мая Общество

Вручение премий "Родительская слава" и "Нижегородская семья" состоялось 22 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие прошло в Нижегородском кремле, где состоялся торжественный прием родителей и семей, представленных к награждению. Это произошло в рамках празднования Международного дня семьи. К наградам представлены десять нижегородских семей и десять родителей.

Награды вручил награды заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. По его словам, в Нижегородской области семейная политика признана одним из важнейших направлений всей социальной политики.

"Вопросы улучшения положения семей с детьми, обеспечения охраны здоровья матери и ребенка, предоставления адресной социальной помощи семьям с детьми являются приоритетными для правительства региона, о чем неоднократно говорил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, когда создавалась региональная Стратегия развития", - отметил Андрей Гнеушев.

Он напомнил, поддержка семей - важнейшее направление национального проекта "Демография", реализуемого по указу президента России Владимира Путина.

"Семья - это опора и защита не только для каждого из нас, но и для всего государства. Мы понимаем, что семейные ценности - самые важные из всех существующих. Поэтому поддерживаем и в дальнейшем будем всячески поддерживать такие семьи - активные, здоровые, которые воспитывают наших маленьких граждан", - добавил заместитель губернатора.

Участниками приема стали 10 родителей, представленных к награждению Почетным знаком "Родительская слава", за заслуги в воспитании детей, создание условий для духовного и физического развития детей; 10 семей, представленных к награждению премией Нижегородской области "Нижегородская семья", за большой вклад в возрождение и развитие семейных традиций; председатели некоммерческих общественных организаций.

Отметим, награды "Почетный знак "Родительская слава" и премия Нижегородской области "Нижегородская семья" учреждены с 2008 года. Всего с 2008 по 2019 год вручены 120 Почетных знаков "Родительская слава" и 120 премий Нижегородской области "Нижегородская семья".

В рамках мероприятия также была вручена специальная премия региональной общественной организации Нижегородский Совет женщин. Как заметила председатель организации Наталья Маркова, "сегодня роль активистов, общественников в вопросах обустройства региона, семейной политики становится все более ощутимой".

"Расширяются возможности для проявления инициативы. Мы вместе работаем над планами стратегии, видим внимательное отношение со стороны губернатора области и всего правительства к нашим предложениям. Для нас это очень важно", - сказала она.