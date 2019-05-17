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Общество

Гроза и сильный ветер ожидаются в Нижнем Новгороде в ближайшие три часа

22 мая 2019 15:01  [75] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде в ближайшие три часа грозу и усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным управления по гидрометеорологии, такие неблагоприятные погодные явления продлятся до ночи 23 мая.

В связи с этим специалисты "Верхне-Волжского УГМС" не исключают вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти из-за обрыва линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением строительных кранов, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Возможны поражения объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, не оборудованных громоотводом, разрядами молний. Не исключаются нарушения в работе систем ЖКХ. Повышается вероятность возникновения происшествий с участием маломерных судов.

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