Российско-китайский молодёжный форум регионов "Волга-Янцзы" пройдет в июле в провинции Хунань Культура и отдых

Российско-китайский молодёжный форум регионов "Волга-Янцзы" пройдет в июле этого года в провинции Хунань. Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.

Ежегодный международный российско-китайский молодёжный форум "Волга-Янцзы", в котором в 2017 году приняла участие нижегородская делегация, является площадкой для переговоров о перспективах развития межвузовского сотрудничества, в том числе академических обменов, студенческой мобильности, совместных образовательных программ.

По данным регионального департамента внешних связей, Китай – один из лидеров среди зарубежных стран по количеству студентов, обучающихся в нижегородских вузах. В 2017/2018 учебном году обучалось 375 китайских студентов, в 2018/2019 – 395. Между нижегородскими и китайскими вузами подписано около 30 соглашений о сотрудничестве.

В частности, при НГЛУ имени Н.А. Добролюбова открылся "Институт Конфуция", где нижегородцы получили возможность изучать китайский язык.

В департаменте напомнили, что в 2017 году по итогам второго заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству "Волга-Янцзы" подписан договор о создании Ассоциации вузов Приволжского федерального округа и провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы.

Напомним также, что в начале апреля 2019 года состоялась встреча сопредседателей совместной рабочей группы по сотрудничеству в торгово-экономической и гуманитарной областях регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и верхнего, среднего течения реки Янцзы КНР (формат "Волга-Янцзы"). На ней было принято решение о проведении в Чебоксарах второго форума Ассоциации высших учебных заведений "Волга-Янцзы". Участники встречи отметили, что сотрудничество активно развивается в сферах культуры и искусства, туризма, медицины, СМИ и спорта. В целях дальнейшего развития двусторонних отношений регионами ПФО сформирован пакет из 90 новых предложений по реализации гуманитарных мероприятий.

Также в ходе совещания был заслушан доклад председателя кабинета министров Чувашской Республики Ивана Моторина о подготовке к третьему заседанию Совета по межрегиональному взаимодействию в формате "Волга-Янцзы". Участники обсудили возможность подписания рамочных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в присутствии полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета КНР Ван Юна.