"Работу "Наш Нижний" предстоит совершенствовать, но множество вопросов жителей удалось быстро решить", - Елена Ленина Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области, председатель Нижегородской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения, член Общественной палаты Нижегородской области, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ Елена Ленина прокомментировала отчет Владимира Панова о деятельности мэрии в 2018 году.

"Меньше месяца назад закончился отопительный сезон. Подготовка к нему в прошлом году была непростой – больше полутора месяцев коммунальные предприятия не могли проводить ремонты из-за того, что город принимал гостей мирового футбольного первенства. Но даже в таких непростых условиях теплоэнергетикам удалось отремонтировать около 60 км сетей, что позволило относительно спокойно пройти отопительный сезон, причем даже со снижением на 16% аварийности на сетях теплоснабжения. Здесь большую помощь оказало появление такого сервиса как "Наш Нижний", к которому присоединились практически все жилищные коммунальные организации города. Жители оставляли свои заявки на сайте, откуда они немедленно направлялись обслуживающим организациям. Да, пока работу сервиса еще предстоит совершенствовать, в части скорости и качества ответов. Но благодаря такому прямому каналу информации множество вопросов жителей удалось быстро решить", - сказала она.