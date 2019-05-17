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Общество

Парковые озера Нижнего Новгорода обещают очистить до 1 июня

23 мая 2019 09:00  [95] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парковые озера Нижнего Новгорода обещают очистить до 1 июня. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

После расчистки пляжей их проверит комиссия. По итогам проверки и выдачи положительного заключения, объекты будут официально открыты.

В управлении по связям со СМИ рассказали, что сейчас ведется очистка пляжа на парковом озере в Автозаводском районе: водолазы обследовали и расчищали дно, а сотрудники парка наводили порядок на пляже.

Напомним, что нижегородцев в 2019 году будут оборудованы 16 пляжей, которые существовали ранее. Кроме того, планируется открытие двух новых зон рекреации – пляжа в затоне "25 лет Октября" в Ленинском районе и новой зоны отдыха на Гребном канале. Срок открытия новых пляжей - 1 июля этого года.

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