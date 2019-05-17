"Если планы мэрии будут реализованы даже частично - это уже большой результат", - Татьяна Паутова Общество

Татьяна Паутова

"Если планы мэрии будут реализованы даже частично – это уже большой результат", - сказала член общественной палаты Нижнего Новгорода, координатор экологического центра "Дронт" Татьяна Паутова, комментируя отчет главы города по итогам работы мэрии за 2018 год.

Татьяна Паутова отметила, что за год в Нижнем Новгороде произошло несколько важных позитивных изменений в экологической сфере.

"Самое важное – это открытость, то, что городская администрация стала доступна к диалогу. Если вдруг сейчас случается какая-то проблема, то теперь мы знаем, что можно обратиться, и она будет обсуждаться. Раньше администрация была недиалогоспособная. В настоящее время есть четкое ощущение, что нас слышат и к нашему мнению прислушиваются", - пояснила Паутова.

Кроме того, она считает позитивным поводом возвращение частей зеленых территорий, ранее отрезанных под строительство, в парковые зоны.

"Во многих других городах этот процесс, к сожалению, идет в обратном направлении. Это действительно большое достижение", - подчеркнула Татьяна Паутова.

"В городе открываются новые пункты приема вторсырья, и здорово, если будет охвачена вся территория города. Одной из проблем сбора вторсырья является то, что раньше пункты располагались на городских задворках, а людям просто лень далеко нести мусор. Я считаю, важно, что экопункты находятся в шаговой доступности, они доступны, близки, красиво оформлены – это повышает престижность сбора вторичного сырья. Видно, что администрация уделяет этому направлению большое внимание, и нижегородцы это видят", - рассказала эколог.

Также, по ее словам, в городе огромное количество когда-то зеленых зон объезжено машинами до такой степени, что там расти уже ничего не может.

"Нарушителей, конечно, штрафуют, но большинство автолюбителей это не останавливает. Понятно, что некоторым людям негде припарковать машины, но, по моему мнению, если человеку не хватает денег на покупку гаража или оплату паркинга, то, возможно, ему просто не по карману иметь машину", - отметила Паутова.

"Вопрос со свалками тоже острый, я знаю, что в рамках субботника было ликвидировано более 200 несанкционированных свалок, и это здорово. Однако у нас есть такие свалки, которые и субботником не уберешь, но, я думаю, что это следующий этап работы городской администрации", - сообщила она.

Также Татьяна Паутова напомнила, что на форуме "Зеленый Нижний", Владимир Панов рассказал о планах администрации: "пересчитать и внести на экологическую карту все деревья в городе, продолжить развивать зеленые зоны"…

"Я считаю, что, если они будут реализованы даже частично – это уже большой результат. Мы, в свою очередь, готовы принимать всевозможное участие и оказывать помощь", - отметила Татьяна Паутова.

Напомним, 22 мая глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представил депутатам городской Думы отчет о деятельности мэрии в 2018 году. В частности, в своем выступлении он рассказал о том, что в прошлом году были приняты новые правила благоустройства. А именно: "изменен порядок выдачи разрешений на вырубку деревьев, требований к использованию газонов и скорректирован порядок содержания парковых территорий", - пояснил Владимир Панов. Кроме того, глава города отметил, что в течение года в Автозаводский парк и парк им. А.С. Пушкина были возвращены прежние границы, ранее выделенные под строительство.