ТОП-3 лучших модели True Wireless наушников 2019 года

Современные наушники True Wireless гарантируют весьма приличное звучание. Многие меломаны из числа продвинутых ставят их звук на один уровень со звучанием мощных накладных излучателей с классическим проводным подключением. В нашей статье представлен обзор трех моделей наушников скрытого ношения производства 2019 года — рекомендуем пополнить одной из них вашу коллекцию.

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Bang&Olufsen BeoPlay E8 2.0

Элитные наушники класса Hi-End. Звуковая система генерирует глубокую, насыщенную и выразительную стереофоническую панораму. Дополнительно предусмотрен микрофон для телефонных разговоров.

Основу излучателей составляют электродинамические 5,7-миллиметровые динамики, работа которых удачно сбалансирована ультракомпактным электромагнитным преобразователем. За обработку аудиосигнала отвечает модуль Bluetooth 4.2.

Предусмотрена поддержка кодеков AAC. Этот момент всячески намекает на превосходную совместимость наушников с портативными устройствами производства Apple.

За автономность работы каждого излучателя отвечает миниатюрный батарейный блок. Аккумулятором оснащен и зарядный кейс. Емкость батареи в футляре составляет 530 мАч — этого хватает на 3 полных зарядки наушников.

Cowon CT5

Инновационные наушники, главным достоинством которых является невероятно детальное и сбалансированное стереозвучание.

Прием и обработка сигнала ведутся модулем Bluetooth в новейшей 5-й редакции. Керамическая антенна беспроводного приемника гарантирует получение сигнала без потери качественных характеристик аудио.

Звуковая система не требует предварительного осуществления каких-либо настроек. Просто достаньте наушники из футляра — модуль беспроводной связи автоматически синхронизируется с ближайшим Bluetooth-устройством.

Дополнительно наушники Cowon CT5 могут похвастаться влагозащитным корпусом IPX4, стереозвучанием в режиме телефонной гарнитуры и зарядным кейсом в комплекте. Емкость АКБ футляра составляет 500 мАч.

Nokia BH-705

Долгожданная новинка от Nokia, которую можно смело использовать в паре с любым Bluetooth-устройством. Наушники комплектуются мощным и производительным модулем беспроводной связи Bluetooth 5.0.

Схема звукового тракта обеспечивает приятное для восприятия звучание. Даже низкие частоты, предел которых ограничен 20 Гц, имеют мягкий, но выразительный оттенок. Обработка звука ведется с использованием универсального кодека SBC. Наушники BH-705 обеспечивают высокое качество звучания независимо от уровня громкости.

Модель поставляется в кейсе с собственным аккумуляторным блоком. Емкости батареи в футляре хватает на 4 полных зарядки наушников. Среднее время автономной работы составляет 3,5 часа в режиме прослушивания музыки. В режиме же ожидания излучатели легко выдерживают до 70 часов.

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