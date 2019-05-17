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Общество

Дорогу-дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде хочет построить частный инвестор

22 мая 2019 17:59  [329] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дорогу-дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде хочет построить частный инвестор. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов на заседании эксперт-клуба "Комсомольской правды" "ОколоКремля" на тему "Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками" 22 мая 2019 года.

"Сейчас мы работаем с потенциальным инвестором, который рассматривает возможность вложения своих и привлеченных банковских средств для того, чтобы в ближайшей перспективе начать выполнять работы по строительству дублера пр. Гагарина", - сказал он.

Вадим Власов также отметил, что вопрос осложняется тем, что проектная документация дублера получила отрицательное заключение экспертизы. По его словам, это первый подобный случай на его памяти. Сейчас министерство работает с консультантами в этой области, чтобы понять, как именно нужно спроектировать этот участок.

Напомним, согласно программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2018-2030 годы строительство дублеров пр. Гагарина, а также пр. Ленина в Нижнем Новгороде предполагается к 2030 году.

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