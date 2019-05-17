Выделенная полоса для трамваев может появиться в центре Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выделенная полоса для трамваев может появиться в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Роман Колосов на заседании эксперт-клуба "Комсомольской правды" "ОколоКремля" на тему "Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками" 22 мая 2019 года.

"Трамваи на сегодняшний момент – этот тот транспорт, который может спасти город от пробок. Но для этого нужны выделенные полосы. Такое возможно – есть и мировая практика, и нижегородская. Мы постараемся в ближайшее время запустить пилотный проект и организовать выделенную полосу в центре города", - сказал он.

Роман Колосов отметил, что трамваям в Нижнем Новгороде не уделяется должного внимания, поскольку они сейчас являются гораздо более проблемным транспортом по сравнению с другим. Он добавил, что самому старому автобусу в Нижнем Новгороде – 10 лет, а самому новому трамваю (речь не идет о новой партии трамваев из Москвы) – 30 лет.

"Поэтому покупка автобусов являлась более актуальной для решения транспортной проблемы, чем замена трамвайных вагонов", - пояснил заместитель главы администрации, добавив, что сейчас, когда парк автобусов пополняется, можно начинать решать вопросы обеспечения трамвайного сообщения.

Ранее сообщалось, что вторая партия московских трамваев готовится к отправке в Нижний Новгород. По словам депутатов Нижегородской думы, эти трамваи будут лучшего качества, чем трамваи первой партии.

Напомним, что Нижний Новгород уже получал от Москвы на безвозмездной основе 11 трамвайных вагонов, которые столица передала городу в ноябре 2018 года. Состояние вагонов разное: восемь вагонов уже вышли на линию, а еще три будут списаны и отданы на запчасти.