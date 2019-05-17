Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил 25 заявок для реализации инвестпроектов Бизнес

Нижегородский совет по земельным отношениям одобрил 25 заявок для реализации инвестпроектов Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 22 мая одобрил 25 заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, совет одобрил выделение земельного участка для строительства регионального центра аутизма в Нижнем Новгороде.

Администрация Сарова выступила заявителем на предоставление участка на 3 тысячи кв. метров для строительства центра культурного развития. Инвестиции в него составляют 215 млн рублей.

Также одобрена заявка на участок под строительство школы в микрорайоне "Верхние Печеры" Нижнего Новгорода (заявитель - ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик"). Площадь участка - 26,5 тысяч кв м, инвестиции - 25,2 млн рублей.

"Все проекты отвечают принципам, заложенным в Стратегии развития Нижегородской области. Центр аутизма включает в себя различные объекты на территории: общежитие, саму школу, спортивные объекты. Предполагается строительство школы на 150 мест, где до 15% обучающихся – дети с расстройством аутистического спектра. Школа в Верхних Печёрах – один из проектов, предложенных губернатором Глебом Никитиным в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода", - сказал министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

"Общий объем инвестиций по одобренным проектам составил 2,2 млрд рублей, планируется создание 43 рабочих мест", - добавил он.

Кроме того, совет наделил проект по строительству семейного паркового комплекса культуры и отдыха на Бору статусом социального объекта. Статус предполагает предоставление участка без торгов и освобождение от компенсации затрат за существующую инфраструктуру.

Напомним, что комплекс культуры и отдыха планирует построить ООО "ГК Города". Первые объекты на данной территории должны появиться к лету. Кроме детских и спортивных площадок в парке появится первый в России интерактивный павильон "Союзмультфильм", гастрономический квартал с различными кухнями мира и музейные экспозиции по истории Нижегородской области под открытым небом.

Напомним, что в апреле 2019 года нижегородское правительство под председательством Глеба Никитина представило ряд проектов председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову в рамках Global City Hackaton, в их числе - семейный парк в на Бору.