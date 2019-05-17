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Общество

Отмененный ранее трамвайный маршрут №1 "Московский вокзал - Чёрный пруд" возобновил работу

22 мая 2019 18:52  [215] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Отмененный ранее в Нижнем Новгороде трамвайный маршрут №1 "Московский вокзал - Чёрный пруд" возобновил работу. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

В департаменте пояснили, что действие маршрута отменило руководство МП "Нижегородэлектротранса". Сейчас по данному факту глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил организовать в отношении и.о. гендиректора предприятия Владимира Котова служебную проверку.

Также в департаменте сообщили, что изначально трамвайный маршрут №1 вышло два трамвая.

Напомним, что сбои в работе этого маршрута происходили в конце прошлого года, когда повредились питающие линии элетрокабели.

Напомним также, что сейчас рассматривается возможность создания в центре Нижнего Новгорода выделенной полосы для трамваев. По мнению экспертов, это поможет развитию трамвайного движения, что приведет к снижению дорожных "пробок".

Ранее сообщалось, что отследить местонахождение трамваев Нижнего Новгорода можно в режиме реального времени на сайте "Нижегородэлектротранса", который создал сервис, где отображается каждый находящийся в настоящее время на маршрутах транспорт компании.

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