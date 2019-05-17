Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородская мэрия расторгла с Александром Бочкаревым договор на аренду участка в д. Новая

В 2008 году данную территорию, которая была рекреационной, отдали под застройку. В 2010 году участок приобрел статус жилой застройки (под коттеджи) и нижегородский депутат Александр Бочкарев, арендовал там земельный участок. Местные жители неоднократно просили вернуть участку статус рекреационной зоны, чтобы не допустить там строительство, но им отказывали. Сейчас договор аренды участка с Александром Бочкаревым расторгнут.

Отмененный ранее трамвайный маршрут №1 "Московский вокзал - Чёрный пруд" возобновил работу

Действие маршрута отменило руководство МП "Нижегородэлектротранса". Сейчас по данному факту глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил организовать в отношении и.о. гендиректора предприятия Владимира Котова служебную проверку.

Также в департаменте сообщили, что изначально на маршрут №1 вышло два трамвая.

"Умные остановки" начнут устанавливать в Нижнем Новгороде на следующей неделе

Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на заседании Городской думы 22 мая 2019 года. Каждая "умная остановка" должна "уметь" указывать время прибытия и отбытия общественного транспорта в режиме реального времени, вызывать экстренные службы по телефону 112, оповещать население о ГО и ЧС, строить необходимые маршруты, вызывать такси и иметь доступ в интернет. На остановках также будет организовано видеонаблюдение.

Дорогу-дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде хочет построить частный инвестор

Инвестор рассматривает возможность вложения своих и привлеченных банковских средств для того, чтобы в ближайшей перспективе начать работы по строительству дублера пр. Гагарина, однако проектная документация дороги получила отрицательное заключение экспертизы. Сейчас региональное министерство транспорта работает с консультантами в этой области, чтобы понять, как именно нужно спроектировать этот участок.

Федеральный центр поддержал строительство IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода

По словам министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадима Власова, строительство оценивается в 23 млрд рублей.

Центр аутизма построят в Нижнем Новгороде

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку на выделение земельного участка для строительства Центра аутизма в Нижнем Новгороде. В состав центра войдут общежитие, спортивные объекты и школа на 150 мест, где до 15% обучающихся – дети с расстройством аутистического спектра.

День города в Нижнем Новгороде официально перенесли на август

Депутаты Думы Нижнего Новгорода проголосовали за перенос даты празднования Дня города на третью субботу августа. Изменения в устав города были приняты в двух чтениях на заседании Думы 22 мая.

Итоги 2018 года: Владимир Панов отчитался о проделанной работе

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представил депутатам городской Думы отчет о деятельности мэрии в 2018 году. В своем выступлении он затронул итоги работы в сфере образования, социальной политики, развития дорожно-транспортной сети, жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды.

Кафе около катера "Герой" на набережной Волги сбрасывало сточные воды в ливневку

Сточные воды, которые сбрасывало кафе в ливневку, потом попадали в акваторию водоохранной зоны реки Волга, что является нарушением Водного Кодекса РФ. Кафе оштрафовали. Сумма штрафа не называется, но санкция данной статьи предусматривает штраф для юридических лиц от 200 до 400 тысяч рублей.

Нижегородцы выбирают автобусы как основной вид транспорта

В 2018 году жители Нижнего Новгорода воспользовались автобусами 227,1 млн раз. Трамваями жители воспользовались 32,1 млн раз, 29,6 млн поездок они совершили на метро, и 18,8 млн поездок - на троллейбусах.

Нижегородские супруги поругались из-за рыбок

В прокуратуре сообщили, что супруги поругались из-за того, что жена обвинила мужа в нежелании помогать по дому, в том числе в отсутствии помощи по уходу за аквариумными рыбками. В ответ на это супруг взял аквариум и вылил воду вместе с рыбками в унитаз, объяснив свой поступок тем, что избавил жену от лишних забот. Женщина, в свою очередь, обратилась с заявлением в полицию, где ей отказали в возбуждении уголовного дела по данному факту.