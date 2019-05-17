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Культура и отдых

Мастер-классы и выступление "Леприконсов" пройдут на кулинарном фестивале "Арзамасский гусь" 25 мая

23 мая 2019 10:38  [94] Культура и отдых

Мастер-классы и выступление "Леприконсов" пройдут на кулинарном фестивале "Арзамасский гусь" на территории профилактория "Морозовский" в Нижегородской области 25 мая 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина", который является инициатором фестиваля.

Главное событие кулинарной части фестиваля – проведение "Кулинарного театра" серии профессиональных мастер-классов, которые проведут лучшие повара страны из Москвы, Казани, Сочи, Ульяновска, Липецка и Нижнего Новгорода.

В рамках "Кулинарного шоу" гости фестиваля смогут поучаствовать в приготовлении шоу-блюд. "Кулинарное шоу" отличается размахом, огромными порциями и является поистине народным пиром, где каждый сможет попробовать яства, приготовленные лучшими поварами страны. В этом году гости смогут отведать бешбармак из казылыка, лагман, суп фо-бо и гуся.

Также во второй раз на "Арзамасском гусе" пройдут конкурс барбекю, в котором любители соревнуются в приготовлении мяса, и pop-up ужин – благотворительный гастросет в исполнении шефов-участников фестиваля.

Музыкальную часть фестиваля представят фольклорные исполнители и ансамбли Нижегородской области, в завершении - концерт группы "Леприконсы" из Беларуси. В финале праздника гостей ждет шоу флайбордистов, торжественный спуск гуся на воду Морозовского озера и праздничный салют.

Билеты на фестиваль можно приобрести на сайте gusfest.ru или при входе на фестиваль. Вход для детей до 14 лет бесплатный.

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Программа фестиваля "Арзамасский гусь-2019"

Большая сцена

12.00 Начало работы города мастеров, фермерской лавки, детского города, ресторанного дворика, зоопарка.

12.00 Детская анимационная игровая программа.

13.00 Торжественное открытие фестиваля. Приветственные слова организаторов и почетных гостей. Исполнение гимна фестиваля Валерием Семиным и танцевальный номер от ДК "Ритм".

13.20 Выступление народных и эстрадных коллективов: ансамбля казачьей песни

"Казачий хутор".

14.00 Трио "Малина".

15.00 Эстрадный театр средней школы под руководством Наталии Селивановой.

15.30 "Водоватовские ребята" и Дарья Родникова.

16.30 Награждение победителей конкурса барбекю.

16.40 "Ветер Фанга".

17.00 Ансамбль "Вольница".

18.00 Ансамбль "Пэчворк".

19.00 Выступление Майи Балашовой и группы "Стайл Квартет".

20.00 Специальный гость Валерий Сёмин (Москва).

21.00 Концерт группы "ЛЕПРИКОНСЫ" (Минск).

22.00 Театрализованное световое шоу, торжественный спуск гуся на воду Морозовского озера. Праздничный салют.

Конкурс барбекю

12.00-13.00 Детская кулинарная программа от Кит Shool Академии.

13.15- 14.00 Мастер-класс от Михаила Позднякова по приготовлению мяса на гриле.

13.30 Сбор и регистрация участников.

13.50 Жеребьевка.

14.00-14.40 Первый блок конкурса.

15.00-15.40 Второй блок конкурса.

16.30 Награждение победителей на большой сцене.

Кулинарное шоу

Готовим и едим шоу-блюда с шеф-поварами

Гости:

12.00 Михаил Поздняков, г. Севастополь, пельмени с рапаном – Светлана Шестова, г.Н.Новгород, варенье из одуванчиков.

13.00 Ринат Еникеев, г.Уфа, бешбармак из казылыка –  Мария Голубева, г. Арзамас, лангман из свинины.

14.00 Алексей Насонов, г.Н.Новгород, уха – Артур Абраамян, г. Н.Новгород, курица и креветки в красном соусе с чесноком по-гречески.

15.00 Андрей Лодыгин, г.Н.Новгород, северная каша с гусем – Даша Яшина, г.Н.Новгород, фо-бо.

16.00 -17.00 Евгений Ефимов, г.Н.Новгород, арзамасский кебаб  – дегустация копченого гуся от профилактория "Морозовский".

Кулинарный театр

Уникальные мастер-классы шеф-поваров со всей страны

Гости:

12.00 Андрей Сулима, Н. Новгород, ресторан "Маяк", "Кулинарная студия Андрея Сулимы" – Александр Николаенко, Н. Новгород, бар "Селедка и Кофе".

13.00 Максим Рыбаков, рестораны "НОВО" (Нижний Новгород), "Столица деревень" (Тюмень), "Кудыкина гора" (Липецк) – Александр Волков-Медведев, Москва, ресторан "Ruski". 

14.00 Кулинарная игра "Черный ящик".

15.00 Булат Ибрагимов, г.Казань – Петя Павлович, г. Москва , мясная мастерская "Петя и мясо".

16.00 Андрей Лазарев, г.Сочи, ресторан  "Magellan" – Антон Ивницкий, г.Ульяновск, ресторанный холдинг "MATRESHKI GROUP".

Pop-up ужин

19.00 Благотворительный гастросет в исполнении шефов из Кулинарного театра. Подробности и запись на ужин по телефону: 8 (831) 216-2350.

Все вырученные средства пойдут на помощь талантливому шеф-повару и хорошему человеку Максиму Смирнову, постоянному участнику нашего фестиваля.

Что случилось с Максимом, можно почитать здесь: https://vk.com/sossmirnov.

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