Массовые нарушения выявлены в нижегородской колонии Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Массовые нарушения выявлены на территории одного из исправительных учреждений, расположенного в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Нарушения выявила Сухобезводненская прокуратура, которая проверяла деятельность администрации колонии в части исполнения законодательства.

Проверка показала, что осужденные не выполняют внутренний распорядок исправительного учреждения.

В части обеспечения труда в колонии установлено, что на циркулярном станке в производственной зоне отсутствует защитное ограждение, а осужденным не выдают рабочую одежду.

Рабочие манометры пищеварочных котлов в пищеблоке колонии не проходят ежегодную проверку.

Кроме того, установлено, что один из осужденных в феврале 2019 года находился на длительном свидании, однако это время в табеле ему отметили, как фактически отработанное.

В связи с изложенным в адрес начальника исправительной колонии внесено представление об устранении нарушений.