Массовые нарушения выявлены в нижегородской колонии

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Массовые нарушения выявлены на территории одного из исправительных учреждений, расположенного в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Нарушения выявила Сухобезводненская прокуратура, которая проверяла деятельность администрации колонии в части исполнения законодательства.
Проверка показала, что осужденные не выполняют внутренний распорядок исправительного учреждения.
В части обеспечения труда в колонии установлено, что на циркулярном станке в производственной зоне отсутствует защитное ограждение, а осужденным не выдают рабочую одежду.
Рабочие манометры пищеварочных котлов в пищеблоке колонии не проходят ежегодную проверку.
Кроме того, установлено, что один из осужденных в феврале 2019 года находился на длительном свидании, однако это время в табеле ему отметили, как фактически отработанное.
В связи с изложенным в адрес начальника исправительной колонии внесено представление об устранении нарушений.
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