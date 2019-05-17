Выставка "Дом с мозаикой" откроется в Нижегородском художественном музее 24 мая Культура и отдых

Фото: НГХМ

Выставка социального проекта "Дом с мозаикой" откроется в Нижегородском художественном музее (Кремль,3) 24 мая 2019 года. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области. Начало в 17:00.

Задача проекта – адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в культурную жизнь города.

На выставке можно будет увидеть декоративные мозаичные панно, созданные детьми.Работа над ними шла семь месяцев. В течение этого времени участники рисовали под руководством художника-педагога Елены Мальцевой, осваивая разные техники, изучая законы изобразительного искусства, создавали эскизы своих мозаик.

Ребята после уроков почти ежедневно работали над своими мозаиками.

В дальнейшем планируется продолжить реализацию проекта с привлечением общественных организаций, институтов и неравнодушных к судьбе юных художников людей.

Для посетителей выставка будет открыта с 25 мая 2019 года.

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