Нижегородская область и китайская провинция Хубэй подписали соглашение о сотрудничестве Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Соглашение о сотрудничестве правительства Нижегородской области и народного правительства провинции Хубэй (Китайская Народная Республика) в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах подписано на заседании совета по межрегиональному взаимодействию в формате "Волга-Янцзы", которое прошло в Чебоксарах под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Члена Госсовета КНР Ван Юна. Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

"Сегодня Китай - один из основных внешнеторговых партнёров Нижегородской области, Только за 1 квартал 2019 года товарооборот с Китаем вырос почти на треть, на 31%. Например, нижегородские предприятия поставляли жиры, масла, бумагу и картон. Кстати, поставки бумаги выросли в 2,3 раза за это время", - отметил Евгений Люлин.

"Среди перспективных направлений сотрудничества – рост экспорта нижегородской продукции химической промышленности, машиностроения, автомобилестроения судостроения и продуктов питания", - подчеркнул вице-губернатор.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприятия, которые выпускают кондитерскую продукцию, хотят организовать поставки конфет в Китай.

По словам первого заместителя председателя Народного правительства провинции Хубэй Хуана Чупина, "возможности по расширению сотрудничества Нижегородской области с провинцией Хубэй значительны".

"Мы заинтересованы в развитии взаимодействия в сферах образования, науки и культуры. Кроме того, важно налаживать торгово-экономическое сотрудничество в химической, машиностроительной промышленности, сфере информационных технологий и других отраслях", - подчеркнул Хуан Чупин.

Напомним, российско-китайский молодёжный форум регионов "Волга-Янцзы" пройдет в июле этого года в провинции Хунань. По данным регионального департамента внешних связей, Китай – один из лидеров среди зарубежных стран по количеству студентов, обучающихся в нижегородских вузах.