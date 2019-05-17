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Общество

Открытый кинопоказ советских фильмов стартует в Автозаводском парке Нижнего Новгорода 23 мая

23 мая 2019 12:34  [78] Общество

Открытый кинопоказ советских фильмов стартует в Автозаводском парке Нижнего Новгорода 23 мая 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов акции "Красная гвоздика" благотворительного фонда "Память поколений". 23 мая будет организован кинопоказ фильма "Летят журавли". Начало в 20.00.

С 23 мая по 13 июня каждый четверг в Автозаводском парке Нижнего Новгорода будут проходить общедоступные киносеансы и акции "Красная гвоздика".

Программу составят любимые советские фильмы: "Летят журавли", "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Любовь и голуби". 22 июня, в День памяти и скорби, пройдет заключительный показ картины "Они сражались за Родину".

Вход на мероприятия свободный. Каждый может приобрести у волонтеров значки "Красная гвоздика" — символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий.

Все вырученные средства будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам, нуждающимся в поддержке. Это не только участники Великой Отечественной войны, но и других войн и боевых конфликтов, в которых были задействованы соотечественники.

Организаторы отмечают, что собранные средства в рамках акции возвращаются в виде помощи в те регионы, где они были собраны, в большем эквиваленте.

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