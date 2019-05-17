Сад "Надежда" в Дзержинске пополнился еще 50-ю саженцами плодовых деревьев Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Сад "Надежда" в Дзержинске Нижегородской области пополнился еще 50-ю саженцами плодовых деревьев. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Сад "Надежда" заложен в прошлом году на территории дзержинского детского дома по инициативе представителей таджикской диаспоры "Умед". В настоящее время на его территории активисты национальных диаспор города, депутаты Гордумы и члены Молодежного парламента высадили еще 50 саженцев плодовых деревьев - яблони, сливы, груши, вишни.

Обустраивать новый участок сада им помогали воспитанники детского дома.

"Я посадила дерево и очень рада, что у нас в детском доме есть сад. Буду ухаживать за деревьями - поливать, смотреть за ними", - рассказала Настя Зеленчик.

Председатель совета Нижегородского регионального отделения Ассамблеи народов России Ольга Шумакова приветствовала участников акции и особо отметила, что Дзержинск - пример для всей области, в том, как налажено взаимодействие между национальными диаспорами и конфессиями.

"В прошлом году Мутрибшо (Мирзоев - председатель таджикской диаспоры "Умед") начал это хорошее дело, и в этом году мы решили его продолжить. Плодовый сад - это очень красиво. К тому же у нас тоже есть общая с русским народом традиция - нужно посадить дерево, родить сына, построить дом. Думаю, у нас здесь будет замечательный сад", - поделился своими впечатлениями представитель армянской диаспоры Роман Аршакян.

Плодовые деревья, которые были посажены в прошлом году, этой весной уже зацвели.

"Дети живут в детском доме, мир они наблюдают по тем людям, которые их окружают. Когда приходит такой многонациональный состав, это для них очень познавательно, интересно. Они узнают, что страна наша объединяет много национальностей, и народы, живущие здесь, представляют одну страну - Россию, что по сути, мы - это один народ. А плодовый сад - это та память, которая остается у ребят от этих встреч, пока они будут здесь жить, ухаживать за этими деревцами. Ну, а когда сад начнет плодоносить - это будет для них и для нас большая радость", - прокомментировал председатель городской Думы, секретарь местного отделения "Единая Россия" Сергей Попов.

Проект состоялся благодаря представителям армянской диаспоры, еврейской общине города Дзержинска, общественной организации "Местная национально-культурная автономия татар города Дзержинска", Нижегородской организации выходцев из Узбекистана "Саховат", Нижегородской общественной организации выходцев из Таджикистана "Умед", депутатам Евгению Минервину, Константину Фокину, Зяки Умярову, Александру Терентьеву, Ивану Григорьеву, Дмитрию Меснянкину, Андрею Касьянову, Борису Пухову, Олегу Богданову, Николаю Пивняку, Олегу Корпатенкову, Владимиру Сипрову.