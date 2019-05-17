Нижегородская область впервые присоединится к единому дню велопарадов 26 мая Спорт

Нижегородская область впервые присоединится к единому дню велопарадов 26 мая 2019 года. Участники проедут колонной по центральным улицам города, сообщили организаторы со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Цель мероприятия – привлечение внимания к созданию удобной и безопасной инфраструктуры для велосипедистов в городе.

На велопарад приглашаются все желающие. При этом организаторы предлагают участникам создать креативный образ: украсить свой велосипед и подобрать интересный и необычный карнавальный костюм.

Сбор участников начнется с 9:00 на Нижне-Волжской набережной около Чкаловской лестницы. Старт велосипедной колонны запланирован на 10:30.

Участники парада проедут от подножия Чкаловской лестницы до стадиона (ул. Нижне-Волжская набережная - ул.Рождественская - Канавинский мост- ул. Самаркандская- ул. Бетанкура - Мещерский бульвар - ул. Пролетарская - Волжская набережная - ул. Совнаркомовская).

Скорость движения колонны составит не более 15-20 км/ч. Общая протяженность маршрута - 10 км.

Всех участников велопарада ждут конкурсы и подарки от партнеров мероприятия и концерт на финише.

Подробности в соцсети ВКонтакте.



СПРАВКА:

В качестве Единого дня проведения велопарадов в России установлено последнее воскресенье мая. В 2019 году оно выпадает на 26 мая.

Впервые данное мероприятие в России прошло три года назад. С каждым годом городов-участников становится все больше. В 2016 году к акции "Единый день велопарадов" присоединились 37 городов, в 2018 году - более 100 городов России.

Предполагается, что в 2019 году в акции также примут участие более 100 городов, при этом общее количество участников превысит 250 тысяч человек.