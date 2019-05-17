"Мне абсолютно непонятна история с комплексной транспортной схемой", - Василий Суханов Политика

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту Василий Суханов выступил на заседании эксперт-клуба "Комсомольской правды" "ОколоКремля" на тему "Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками" 22 мая 2019 года.

Василий Суханов считает непонятной комплексную транспортную схему. Напомним, прежняя схема была разработана компанией "Строй Инвест Проект" в 2015 году. На протяжении двух лет компания проводила обследование. Власти не устроило то, что было сделано. В связи с этим, КТС так и не внедрили. Стоимость контракта по разработке новой схемы составила 61 млн рублей.

"Мне до сих пор абсолютно непонятна история с комплексной транспортной схемой. Я знаю, что такое МП "Нижегородпассажиравтотранс", знаю его историю. В 2006 году были закуплены автобусы, которые тогда сняли транспортную напряженность в городе, экономические показатели предприятия серьезно улучшились, мы видели перспективу перехода на безубыточную работу НПАТ. Но вот именно КТС для меня до сих пор непонятна: что это такое, за что заплатили больше 50 миллионов?", - поинтересовался он.

"Ключевой вопрос развития инфраструктуры Нижнего Новгорода - это мосты. В свое время министерство транспорта России озвучил определенные нормативы, в соответствии с которыми в Нижнем Новгороде должно быть восемь мостов через Оку. Сколько мы имеем – знаете сами. Обратите внимание: все в транспортной системе взаимосвязано. Если говорить о двух ключевых дублерах – проспектов Гагарина и Ленина, – то они как раз идут параллельно Оке. И мосты являются очень серьезной разгрузкой автомобильных потоков, которые там проходят. Без какого-то определенного моста мы проблему гагаринского дублера не решим", - подчеркнул он.

На заседании "ОколоКремля" министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов также рассказал, что частный инвестор хочет построить дорогу-дублер проспекта Гагарина.

"Нам нужен еще один мост в Подновье – это однозначно. Не тот гигантский, который в свое время запрограммировали и спроектировали, а хотя бы мост исключительно для легкового транспорта. Потому что, когда мы обсуждали целесообразность строительства моста в северном обходе, иностранные специалисты сказали, что развивать мосты выше стрелки бессмысленно, если забрать автомобильный поток, который идет на Бор", - добавил Суханов.

Напомним, прежним главой региона Валерием Шанцевым планировалось строительство двух новых мостов через Волгу в Нижнем Новгороде – дублёра борского моста и моста в районе д. Подновье. Об этих планах он заявил в 2007 году. Объем инвестиций по Подновью тогда оценивался почти в 30 млрд рублей. К концу пребывания Шанцева на посту губернатора – в 2017 году – дублёр Борского моста со всеми подходами был достроен. А уже после его ухода стало известно, что по второму мосту проект заморожен.

На заседании "ОколоКремля" заместитель главы администрации города Роман Колосов также рассказал, что выделенная полоса для трамваев может появиться в центре города.

"Кроме того, хотелось бы поговорить о судьбе трамвая в столице ПФО. Я считаю, что наличие трамвайной сети очень сильно снижает пропускную способность наших дорог. Трамвайные путепроводы мы строили в конце 30-40-50-х годов, после этого облик города, размещение, локация районов очень сильно изменились, а трамвай остался тот же самый. Если посмотреть на зарубежные страны, которые используют трамвай, то там есть специальные выделенные полосы для этого типа транспорта. А если посмотреть на наши улицы – Белинского и Бекетова, например, - трамвай едет посередине, останавливается, выпускает людей. Это все очень сильно снижает пропускную способность. И, конечно, все согласятся с тем, что трамваи негативно влияют на автомобильное покрытие в целом", - прокомментировал он ситуацию с трамваями.

Он также сказал, что не поддерживает позицию, когда маршруты отдают частным перевозчикам. Считает, что в каждом маршруте должны присутствовать муниципальные автобусы.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Владимир Панов пообещал 200 новых автобусов на городских маршрутах летом 2019 года.