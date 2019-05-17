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Бизнес

Клиенты банка "Открытие" смогут пополнять карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии

23 мая 2019 14:53  [132] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Клиенты банка "Открытие" смогут пополнять карты в банкоматах Альфа-Банка без комиссии. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие".

Такая возможность клиентам банка предоставляется с 22 мая благодаря партнерской программе между двумя кредитными организациями и настройке банкоматов.

Ранее стало известно о том, что банк "Открытие" создает партнерскую банкоматную сеть с крупнейшими розничными банками, в числе которых Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газмпромбанк, ЮниКредит Банк, Банк Зенит и Банк "Русский Стандарт". Теперь клиенты "Открытия" могут снимать наличные без комиссий в объединенной сети банкоматов, включающей порядка 20 тысяч устройств на территории всей страны.

СПРАВКА:
Банк "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("А+(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

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