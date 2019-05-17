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Культура и отдых

Обсуждение концепции нижегородского парка "Швейцария" пройдет 24 мая

23 мая 2019 15:58  [145] Культура и отдых

Обсуждение концепции нижегородского парка "Швейцария" (парк "Приокский") пройдет 24 мая 2019 года в Арсенале (кремль, корпус 6, левое крыло, 2 этаж) в 16:00. Об этом сообщили в Институте Урбанистики Нижнего Новгорода.

Организатор встречи — городская администрация.

Напомним, что концепция выполнена архитектурным бюро "Космос" и впервые представлена в марте этого года. Далее Институтом было проведено несколько открытых исследовательских экспедиций.

Создана анкета для тех, кто в той или иной форме хотел бы участвовать в жизни парка.

Программа встречи 24 мая:

с 16:00 до 16:30 - презентация результатов открытых исследовательских экспедиций (Институт Урбанистики НН);
с 16:30 до 17:00 - презентация архитектурной концепции (архитектурное бюро "Космос");
с 17:00 до 18:00 - вопросы, замечания и предложения по концепции.

Далее планируется встреча со всеми заинтересованными в развитии территории жителями и сообществами. Подробности будут известны в ближайшее время.

Напомним, федерация планирует выделить 3 млрд рублей на благоустройство парка Швейцария.

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