Новый сервис для нижегородских предпринимателей создадут в июне Бизнес

Владимир Панов на встрече с предпринимателями Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новая информационная система для предпринимателей, в которой можно будет проверить законность размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и рекламных конструкций, будет запущен в Нижнем Новгороде в июне. Об этом сообщил мэр города Владимир Панов в ходе шестой встречи с предпринимателями на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

"В информационной системе будет отображена карта с указанием размещения всех площадок НТО и рекламных мест. При этом будет также работать обратная связь, и пользователи смогут уведомлять о нарушениях, что позволит нам оперативно реагировать на такие ситуации", - рассказал Владимир Панов, предположив, что это повысит прозрачность работы ответственных сотрудников.

На встрече предприниматели поднимали разные вопросы, многие из которых касались установки нестационарных торговых объектов.

"Вышли на аукцион, выиграли точку для размещения нестационарного торгового объекта. В процессе торговли поняли, что здесь выручки не будет, соответственно, хотим изменить специализацию. Мы выбрали другое место, но нам пришло уведомление, что наш объект окажет негативное влияние на пешеходно-транспортную инфраструктуру. Однако, по всем нормативам мы проходим", - обратился к главе города один из предпринимателей.

Владимир Панов ответил, что подобные обращения уже были, и сейчас готовится первый пакет поправок к соответствующему постановлению (постановление №590).

Помимо вопросов бизнесмены активно делились своими предложениями и просили помощи для их реализации.

"Я сам житель Мещеры, наше предприятие занимается металлоконструкциями. У меня есть очень хороший проект для инвестиций в инфраструктуру города. Мы хотим построить спортивный объект – вэйкпарк на Мещерском озере с возможностью создания рабочих мест. Мы также гарантируем, что будем заниматься уборкой на этой территории и благоустроим там пляж", - рассказал Роман Савинов.

Владимир Панов поручил директору департамента инвестиционной политики и внешнеэкономических связей Сергею Солдатенкову проработать это предложение.

По окончании мероприятия Владимир Панов предложил провести следующую встречу в июле, предприниматели поддержали идею мэра.

Напомним, на прошлой встрече с предпринимателями Владимир Панов сообщил, что идет активная работа по расширению полномочий районных администраций.

"С марта меняется порядок рассмотрения заявлений предпринимателей о размещении нестационарных торговых объектов (НТО). Теперь заявления о заключении договоров принимаются в МФЦ. Администрации районов будут рассматривать заявления предпринимателей, проводить открытые аукционы и заключать договоры на их размещение", - рассказал Панов.

Ранее сообщалось, что на первом заседании Совета по развитию предпринимательства Владимир Панов сообщил, что в 2019 году будет создан центр развития предпринимательства и инвестиций Нижнего Новгорода.

"Каждый предприниматель рано или поздно сталкивался с тем, что нужно получить согласования, разрешения для ведения своей деятельности. Задача организации в том, чтобы бизнесмену было не сложно искать точку входа. "Внешний офис" поможет встретить предпринимателя, выслушать проблему и оказать по ней консультацию", – сообщил глава города, отметив, что работа системно движется к тому, чтобы городским предпринимателям было комфортно работать с городом.