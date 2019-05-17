"Реализация программы "Земский учитель" станет очень важным вкладом в решение проблемы нехватки учителей в сельской местности" - Алена Аршинова Политика

В целях реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в регионах активисты партпроекта "Новая школа" организовали широкое обсуждение проекта программы "Земский учитель" с привлечением представителей профильных ведомств и институтов развития образования, ведущих экспертов, педагогического и родительских сообществ. По их итогам был выработан комплекс важных предложений для включения в программу "Земский учитель", которые были отправлены на имя вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой. Об этом заявила координатор партпроекта "Новая школа", член комитета Госдумы по образованию и науке Алена Аршинова.

"Мною было направлено официальное обращение на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, в котором содержится пакет предложений для включения в программу "Земский учитель". В частности, предлагается распространить действие программы на педагогов со средним специальным образованием и предусмотреть возможность участия в ней всех категорий работников сферы образования, в том числе воспитателей дошкольных учреждений, педагогов системы дополнительного образования, педагогов-психологов, социальных педагогов. Как правило, это молодые учителя начальных классов из педагогических колледжей, которых не хватает в сельской местности", - сказала Аршинова.

По ее словам, предлагается создать единый информационный ресурс, который будет содержать данные по всем регионам о том, в каких сельских общеобразовательных организациях, участвующих в программе, на постоянную работу требуются педагоги. Предполагается, что на нем сможет зарегистрироваться и оставить заявку любой учитель.

"Данный ресурс обеспечит доступность сведений о реализации программы для анализа ее результативности в каждом субъекте РФ", - отметила Аршинова.

"Что касается минимального срока контракта для участия в программе, то он должен составлять пять лет. При этом, для исключения оттока кадров из села, и чтобы поддержать уже работающих в сельской местности и малых городах молодых педагогов (до 35 лет) нужно предусмотреть возможность заключения с ними долгосрочного (на 10 лет) контракта с обязательством по осуществлению педагогической трудовой деятельности в сельской местности и малых городах. В срок отработки по контракту предлагается засчитывать декретный отпуск. Если участники программы являются членами одной семьи, то каждый из них должен иметь право на получение компенсационной выплаты", - добавила парламентарий.



Наличие у кандидата прописки, доли собственности в квартире родителей или других родственников не должно послужить основанием для отказа в участии в программе. "Это позволит вернуть в родные школы выпускников из сельской местности", - уверена Аршинова.

Не менее важно ограничиться утвержденными на федеральном уровне критериями отбора кандидата, не устанавливая региональных критериев отбора, которые могут создать неравные условия для педагогов из разных регионов, а также минимизировать количество предоставляемых кандидатами документов.

"Такие программы, как "Земский учитель", должны формироваться не просто с учетом мнения регионов, а на их основе. Реализация программы "Земский учитель", несомненно, станет очень важным вкладом в решение проблемы нехватки учителей в сельской местности и в малых городах. В рамках партпроекта "Новая школа" мы обеспечим всероссийский контроль последующей эффективной реализации программы "Земский учитель" в регионах", - резюмировала координатор партпроекта "Новая школа".

Напомним, в рамках послания президента Федеральному собранию Владимир Путин предложил по аналогии с действующей программой "Земский доктор" запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Она должна быть подготовлена правительством не позднее 1 декабря, чтобы ее реализация началась с 2020 года.