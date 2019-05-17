Депутаты комитета по экономике Думы Дзержинска обсудили отчет и рассмотрели планы городской власти Экономика

Депутаты комитета по экономике Думы Дзержинска обсудили отчет и рассмотрели планы городской власти

Депутаты комитета по экономике, промышленности и инвестиционной политике Думы Дзержинска на очередном заседании обсудили отчет главы города о результатах своей деятельности и деятельности администрации города за 2018 год, а также рассмотрели планы исполнительной власти на предстоящий период в сфере развития экономики и инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

В целом депутаты Денис Савинов, Борис Пухов, Алексей Сенин, Николай Пивняк под председательством Ивана Григорьева рассмотрели повестку из шести вопросов.

В том числе много вопросов было задано о работе АНО "Проектный офис", создание которого депутаты поддержали своим решением на мартовском заседании городской Думы. А именно, какова будет штатная численность структуры, источники ее финансирования и ожидаемая эффективность.

Как рассказала заместитель главы администрации города Юлия Ашуркова, сейчас идет процесс регистрации этой организации, к определению числа сотрудников подход будет гибкий – планируется расширить количество задач, что повлечет расширение штата сотрудников. В отношении финансирования сейчас планируется передать в управление организации ряд муниципального имущества в оперативное управление, чтобы исключить финансирование из городского бюджета. В итоге депутаты, входящие в комитет, поддержали отчет.

О результатах проверки эффективности осуществления полномочий КУМИ по контролю за исполнением обязательств ОАО "ДВК" по концессионному соглашению в 2017-2018 году доложила заместитель председателя контрольно-счетной палаты Светлана Улякина.

Она озвучила, что в отличие от качественных отчетов, которые концессионер предоставляет в профильное региональное министерство, в КУМИ информация о выполнении концессии находится в разрозненном виде. По мнению КСП необходимо создать регламент, чтобы разделить полномочия по контролю за концессией между подразделениями администрации, а также осуществить инвентаризацию объектов, которые были отремонтированы или построены в результате исполнения концессионного соглашения.

"Контроль за имуществом, например, должен остаться за КУМИ, контроль за исполнением – на подразделении ЖКХ, и нужно определиться, какая структура будет контролировать финансовую составляющую. Пока ее никто не контролирует", - уточнила Светлана Улякина.

Борис Рабин напомнил, что функционирует комиссия по проверке исполнения обязательств ОАО "ДВК" по концессионному соглашению. Однако депутаты согласились с доводами КСП о необходимости создания регламента для эффективного контроля над деятельностью концессионера. Администрации города было дано поручение к следующему заседанию комитета представить план мероприятий по реализации данной инициативы.

Далее был рассмотрен вопрос о возможном продлении соглашения с ООО "Даниели Волга" об освобождении предприятия от земельного налога.

Как пояснил начальник правового управления городской Думы Николай Ненашкин, продление соглашения будет неправомерно, поскольку действие документа закончилось в сентябре 2018 года. Заявку на продление соглашения необходимо было подать заранее, до момента завершения действующего соглашения.

Депутаты в ходе обсуждения обратили внимание на значимость предприятия для города, намерение развивать производство и увеличивать штатную численность. Поэтому предложили администрации подумать над другими путями предоставления компании муниципальной поддержки, в том числе в виде предоставления налоговых льгот.

Помимо этого депутаты поддержали отчет об исполнении бюджета за прошлый год и предлагаемые изменения в бюджет города на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. А также заслушали и приняли к сведению информацию о проведении администрацией города анализа эффективности реализации инвестиционных проектов.