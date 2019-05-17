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Бизнес

"Важно, что у муниципальной власти дошли руки до застарелой проблемы по регулированию работы НТО", - Павел Солодкий

23 мая 2019 16:33  [82] Бизнес

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий прокомментировал итоги шестой встречи главы города Владимир Панова с нижегородскими предпринимателями на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

Напомним, в прошлом году стоимость размещения нестационарных торговых объектов (НТО) для предпринимателей снизилась в среднем в три раза. После этого, на территории города было вновь открыто 42 предприятия торговли, что вчетверо превысило показатель 2017 года и 66 предприятий общественного питания. Были сокращены сроки рассмотрения заявок предпринимателей на размещение НТО с 60 дней до 15, сами заявки теперь можно подавать через МФЦ.

По словам Владимира Панова, фактическая обеспеченность стационарными торговыми площадями в городе сейчас составляет 194,9% от установленного норматива.

Павел Солодкий считает, что началась реальная борьба с незаконными НТО.

"Тем предпринимателям, кто хотел легализовать свой бизнес, предложено заключить договоры. С тем, кто по каким-либо причинам работать в нормативно-правовом поле не хочет, будет разбираться АТИ, которой переданы полномочия по выявлению и сносу незаконных НТО", - сказал он.

Он также отметил, что ранее главам районов были переданы вопросы по заключению договоров на размещение НТО и внесению мест в схему. Поставлена задача по увеличению количества нестационарных торговых объектов в городе, особенно в местах отдыха людей – в парках и на набережных.

"Мной как уполномоченным также передан главе города ряд предложений по изменению условий размещения НТО для нижегородских сельхозпроизводителей (молоко, хлебобулочные изделия), а также народных художественных промыслов. Считаю, что такие объекты должны размещаться без конкурса", - озвучил инициативу он.

На встрече с предпринимателями Владимир Панов рассказал, что для бизнеса в июне будет создан новый сервис.

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