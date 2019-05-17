Консультационные центры для нижегородских предпринимателей откроются в 17 районах до конца года Бизнес

Консультационные центры "Мой бизнес" для предпринимателей откроются в 17 районах Нижегородской области до конца 2019 года. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов во время открытия нового помещения Центра поддержки предпринимательства в Красных Баках.

Консультационные центры будут открываться на базе муниципальных центров поддержки предпринимательства. Максим Черкасов пояснил, что Нижегородская область - один из четырех пилотных регионов, где в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" открывается Центр "Мой бизнес".

Центр предоставляет комплексные услуги по принципу "одного окна" - то есть предприниматель сможет здесь узнать всю необходимую информацию и получить консультацию обо всех видах поддержки (обучение, подача документов для получения госуслуг, регистрация бизнеса, льготные займы и поручительство, открытие расчетного счета, составление отчётности, оформление пакета документов для получения господдержки и т.д.).

"Мы подсчитали, что консультация в Центре "Мой бизнес" заменит обращение более чем в 40 организаций, предоставляющих услуги и меры поддержки предпринимателям", - сообщил министр. Это такие организации как Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного развития, Центр инноваций социальной сферы, Центр экспорта, бизнес-инкубатор, Гарантийный фонд, микрофинансовая организация, аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, многофункциональный центр, налоговая инспекция и другие.

"Региональный центр "Мой бизнес" будет открыт в сентябре в технопарке "Анкудиновка". Кроме того, по поручению губернатора Глеба Никитина мы готовим открытие филиальной сети Центра в районах области. На базе муниципальных центров поддержки предпринимательства будут открыты окна "Мой бизнес". Благодаря единой автоматизированной системе у районных "окон" будет точно такой же функционал, как и у регионального Центра", – рассказал Максим Черкасов.

Напомним, Нижегородская область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы в рамках региональной составляющей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2019 – 2024 годы, разработанного по указу президента РФ Владимира Путина. "Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году", - сообщил Глеб Никитин.

"Малый и средний бизнес – это основа региональной экономики, а значит, и улучшения качества жизни более 3 миллионов жителей области, - подчеркнул Глеб Никитин. - Именно поэтому важная задача и муниципальных, и региональных органов исполнительной власти – создание благоприятных условий для развития предпринимательства".