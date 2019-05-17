Доля теплоснабжающих организаций в структуре долга за газ в Нижегородской области составляет 30% на 1 мая 2019 года Экономика

Доля просроченной дебиторской задолженности (ПДЗ) теплоснабжающих организаций составляет 30% или 654,5 млн рублей от общей ПДЗ организации (2 млрд 202,2 млн рублей) по состоянию на 1 мая 2019 года. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции "Газпрома".



Группа "Газпром" продолжает работу по надежному и бесперебойному газоснабжению всех категорий потребителей Российской Федерации. В 2018 году Группой "Газпром" реализовано 239,7 млрд куб. м газа всем категориям потребителей (без учета внутригрупповых продаж, показатели определены в соответствии с принципами МСФО).

Рост к объему реализации газа в 2017 году составил 4,3%, он обусловлен возросшим спросом на газ в основном в связи с более холодными погодными условиями в I и IV кварталах 2018 года и пришелся, преимущественно, на предприятия энергетики, агрохимии и коммунально-бытового комплекса.

Как сообщили в АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород", ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", с 2006 года в рамках программы газификации в Нижегородской области построены 35 газопроводов, подготовлено к пуску газа 13 407 домовладений и 47 котельных, газифицировано 39 населенных пунктов.

В 2018 году построено два объекта газификации. Это межпоселковый газопровод до села Яковское Сосновского района и межпоселковый газопровод от поселка Красные Баки до поселка Ветлужский Краснобаковского района. Газифицировано два населенных пункта, подготовлено к пуску газа 288 домовладений и одна котельная.

Кроме того в 2018 году продолжено строительство двух газопроводов. Межпоселковый газопровод, протяженностью 8,919 км, от существующих сетей ГРС "Новогорьковская ТЭЦ" до сетей ГРС "Зеленый город" и газопровод от ГРС "Зеленый город" до котельной ООО "Санаторий ВЦСПС", протяженность которого составляет 3,72 км. В мае 2019 года оба эти объекта пущены в эксплуатацию.



Что касается задолженности, по-прежнему сохранена тенденция роста количества регионов, снижающих задолженность ТСО за газ, в том числе Нижегородской области.

Меры по сокращению задолженности и улучшению платежной дисциплины перед Группой "Газпром межрегионгаз":

- принят Федеральный закон от 03.04.2018 № 59-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации", устанавливающий возможность исключения посредника в виде управляющей компании из цепочки платежей за тепло, что позволит повысить уровень расчетов теплоснабжающей организации с поставщиком газа

- принят Федеральный закон от 29.07.2018 № 229-ФЗ "О внесении изменений в статью 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и 151 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", устанавливающий уголовную ответственность не только за разрушение или приведение объектов трубопроводного транспорта в негодное для эксплуатации состояние, но и за неоднократное самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам.

В 2018 году, в строгом соответствии с законодательством, Группа "Газпром межрегионгаз" провела 7,5 тысяч отключений от газоснабжения в отношении юридических лиц и 165 тысяч отключений в отношении физических лиц. В пресс-службе АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород", ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" пояснили, что в Нижегородской области в 2018 году было отключено 100 юридических лиц и 9 961 физических лиц (из них 6 728 за долги).