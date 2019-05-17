"Долгов перед работниками муниципальных предприятий в Нижнем Новгороде нет", - Владимир Панов Общество

Форум прокуратур ПФО Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

"Долгов перед работниками муниципальных предприятий в Нижнем Новгороде нет", - сказал глава города Владимир Панов, выступая с докладом на межрегиональном открытом интерактивном форум прокуратур Приволжского федерального округа "Защита конституционного права граждан на своевременное получение вознаграждения за труд" под председательством заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева.

"Форум стал эффективной площадкой для обмена мнениями и распространения положительного опыта регионов", - сказал Сергей Зайцев.

В докладе Владимира Панова прозвучала информация о взаимодействии мэрии с муниципальными предприятиями и об итогах совместной работы с прокуратурой.

"Взаимодействие с прокуратурой у нас организовано на системном уровне. Ежемесячно город предоставляет в областную прокуратуру информацию о наличии или отсутствии задолженности по заработной плате на муниципальных предприятиях. Также мы регулярно проводим межведомственные комиссии с обязательным участием представителей прокуратуры", - сообщил глава города.

Всего в Нижнем Новгороде 17 муниципальных предприятий и 618 муниципальных учреждений, из них 465 – бюджетных, 106 – автономных и 47 казенных.

"Администрация регулярно проводит проверку деятельности предприятий: мониторирование, проведение ежеквартальных балансовых комиссий, в 2017 году ведены новые KPI", - отметил мэр.

"На 1 января 2017 года просроченная задолженность перед сотрудниками муниципальных предприятий составляла почти 7,5 млн рублей, на 1 января 2018 года – 1,7 млн рублей. По состоянию на 1 января 2019 года задолженность по заработной плате перед сотрудниками муниципальных предприятий и учреждений полностью отсутствует", - пояснил Владимир Панов.

В качестве примера эффективной работы глава города привел историю оздоровления МП "Нижегородпассажиравтотранса".

"В 2018 году была реальная угроза несвоевременной выплаты заработной платы на одном из самых главных транспортных предприятий города. Ситуация была кризисной: кредиторская задолженность, арест счетов и имущественного комплекса. На 1 июля 2018 года средняя заработная плата водителя предприятия составляла 23 тысячи рублей. На протяжении восьми лет происходил отток людей. Часть автобусов стояла у забора и не выходила на линию. Это приводило к снижению выручки предприятия. Получался замкнутый круг", - рассказал Владимир Панов.

"Вместе с прокуратурой было выработано системное решение. После принятых мер зарплата была увеличена. На 1 января 2019 года она составляет 45 тысяч рублей. Сейчас на предприятии работает около двух тысяч человек. Мы видим положительную динамику. Все автобусы выходят в рейсы, водители возвращаются, и мы по выручке имеем исторический рекорд по сумме сборов", - подчеркнул глава города.

Напомним, по итогам 2018 года средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Нижнего Новгорода составила 45,8 тысяч рублей и увеличилась в действующих ценах к уровню 2017 года на 7,4%. Самой высокой средняя заработная плата была зафиксирована в научно-технической сфере, она составила порядка 77 тысяч рублей, самая низкая в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания — 29 тысяч рублей.