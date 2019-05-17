Депутат ЗС НО Сергей Зуденков вошел в рабочую группу по проблемам муниципального транспорта Экономика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области (ЗСНО) по избирательному округу №22 Сергей Зуденков вошел в состав постоянно действующей рабочей группы по вопросам компенсации выпадающих доходов транспортных предприятий и внедрения автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на территории области.

Рабочая группа создана при комитете по транспорту и дорожному хозяйству распоряжением председателя ЗСНО Евгения Лебедева. Кроме депутатов, в нее вошли представители областного правительства, муниципальных пассажирских автотранспортных предприятий и оператора АСОП ООО "Ситикард". Первое заседание группы должно состояться в начале июня. Комитет по транспорту рекомендовал областному правительству подготовить необходимую информацию для обсуждения рабочей группой.

Главными задачами рабочей группы станут постоянный мониторинг работы АСОП в целях ее совершенствования и развития, а также решение вопроса о компенсации выпадающих доходов муниципальных транспортных предприятий от перевозки льготных категорий пассажиров. Одна из предлагаемых депутатами ЗСНО мер - увеличение расчетной ставки, применяемой областным министерством транспорта и автодорог при компенсации выпадающих доходов муниципальных транспортных предприятий в районах области до уровня фактической себестоимости проезда - с 20 рублей до 25 рублей за поездку для городских маршрутов и с 2,3 рублей до 3 рублей за пассажирокилометр для пригородных перевозок.

"В апреле, по просьбам глав районов моего округа и руководителей транспортных предприятий, я обратился в Законодательное собрание и к губернатору с предложением принять ряд нормативных актов, которые позволят решить финансовые проблемы муниципальных перевозчиков и повысить эффективность их работы на благо населения. В частности, предлагалось увеличение расчетной ставки при компенсации выпадающих доходов, а также совершенствование взаимодействия перевозчиков с оператором АСОП. Комитет ЗСНО по транспорту поддержал мои инициативы.

Правительство области, со своей стороны, уведомило меня о принятии ряда мер для решения проблем перевозчиков. Надеюсь, что взаимодействие законодательной и исполнительной власти и в этом вопросе будет результативным", - отметил Сергей Зуденков.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗС НО предложили увеличить размер компенсации выпадающих доходов за перевозку льготников.