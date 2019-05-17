Последние новости рубрики Экономика
24 мая 2019 09:17  [76] Депутат ЗС НО Сергей Зуденков вошел в рабочую группу по проблемам муниципального транспорта
23 мая 2019 17:06  [169] Доля теплоснабжающих организаций в структуре долга за газ в Нижегородской области составляет 30% на 1 мая 2019 года
23 мая 2019 16:29  [201] Депутаты комитета по экономике Думы Дзержинска обсудили отчет и рассмотрели планы городской власти
23 мая 2019 12:57  [140] Первая лекция проекта "Малый бизнес большого города" прошла в Нижнем Новгороде
22 мая 2019 17:47  [593] Федеральный центр поддержал строительство IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
22 мая 2019 15:27  [185] Снижение монозависимости: депутаты комитета ЗС НО обсудили меры поддержки моногородов
22 мая 2019 13:00  [167] Депутаты утвердили отчет о работе КСП Нижнего Новгорода за 2018 год
22 мая 2019 12:21  [228] Более 60 млн рублей направят на капремонт школ Нижнего Новгорода
21 мая 2019 16:16  [344] Нижегородская область завершила оформление документов на получение федеральных средств по нацпроектам
21 мая 2019 13:29  [147] "Нижний Новгород проводит взвешенную и гибкую бюджетную политику", – Алексей Коренев
Экономика

Депутат ЗС НО Сергей Зуденков вошел в рабочую группу по проблемам муниципального транспорта

24 мая 2019 09:17  [76] Экономика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области (ЗСНО) по избирательному округу №22 Сергей Зуденков вошел в состав постоянно действующей рабочей группы по вопросам компенсации выпадающих доходов транспортных предприятий и внедрения автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на территории области.

Рабочая группа создана при комитете по транспорту и дорожному хозяйству распоряжением председателя ЗСНО Евгения Лебедева. Кроме депутатов, в нее вошли представители областного правительства, муниципальных пассажирских автотранспортных предприятий и оператора АСОП ООО "Ситикард". Первое заседание группы должно состояться в начале июня. Комитет по транспорту рекомендовал областному правительству подготовить необходимую информацию для обсуждения рабочей группой.

Главными задачами рабочей группы станут постоянный мониторинг работы АСОП в целях ее совершенствования и развития, а также решение вопроса о компенсации выпадающих доходов муниципальных транспортных предприятий от перевозки льготных категорий пассажиров. Одна из предлагаемых депутатами ЗСНО мер - увеличение расчетной ставки, применяемой областным министерством транспорта и автодорог при компенсации выпадающих доходов муниципальных транспортных предприятий в районах области до уровня фактической себестоимости проезда - с 20 рублей до 25 рублей за поездку для городских маршрутов и с 2,3 рублей до 3 рублей за пассажирокилометр для пригородных перевозок.

"В апреле, по просьбам глав районов моего округа и руководителей транспортных предприятий, я обратился в Законодательное собрание и к губернатору с предложением принять ряд нормативных актов, которые позволят решить финансовые проблемы муниципальных перевозчиков и повысить эффективность их работы на благо населения. В частности, предлагалось увеличение расчетной ставки при компенсации выпадающих доходов, а также совершенствование взаимодействия перевозчиков с оператором АСОП. Комитет ЗСНО по транспорту поддержал мои инициативы.

Правительство области, со своей стороны, уведомило меня о принятии ряда мер для решения проблем перевозчиков. Надеюсь, что взаимодействие законодательной и исполнительной власти и в этом вопросе будет результативным", - отметил Сергей Зуденков.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗС НО предложили увеличить размер компенсации выпадающих доходов за перевозку льготников.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph