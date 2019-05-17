Акция "Встречайте лето без пени!" стартует в Дзержинске, Кстове и Балахне с 1 июня Общество

В городах Нижегородской области (Дзержинске, Кстове и Балахне) с 1 июня 2019 года стартует акция "Встречайте лето без пени!". От имени поставщиков услуги по отоплению и горячему водоснабжению ПАО "Т Плюс" и АО "НКС" ее проводит нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ).

В рамках акции "Встречайте лето без пени!" по лицевым счетам жителей будут списаны пени за просрочку платежа при выполнении следующих условий:

- Дзержинск: жителям города предлагается оплатить всю сумму долга, образовавшуюся по состоянию на 01.06.2019, за отопление, горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и ГВС в срок до 30.06.2019 года, а также своевременно оплатить квитанцию за вышеуказанные услуги за май 2019 года.

- Кстово и Кстовский муниципальный район: клиентам компании необходимо оплатить всю сумму долга образовавшуюся по состоянию на 1 июня 2019 года, за отопление, горячую воду в срок до 30 июня 2019 года и вовремя оплатить квитанцию за вышеуказанные услуги за май 2019 года.

- Балахна: жителям предлагается оплатить задолженность, образовавшуюся по состоянию на 1 июня 2019 года, за отопление, горячую воду и установку ОПУ тепловой энергии в срок до 30 июня 2019 года.

В июле 2019 года по лицевым счетам жителей, выполнивших условия акции "Встречайте лето без пени!", будут списаны пени, начисленные за несвоевременную оплату указанных выше услуг.

В акции не смогут принять участие клиенты компании, оформившие соглашение о рассрочке погашения задолженности, а также клиенты, у которых задолженность взыскана или взыскивается в судебном порядке.

Акция проводится весь июнь.