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Общество

Глеб Никитин примет участие в конференции ЦИПР в Иннополисе

24 мая 2019 09:49  [77] Общество

Губернатор Нижегородской Глеб Никитин примет участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в г.Иннополис (Республика Татарстан). Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

В рамках форума нижегородское правительство презентует цифровые платформы, которые в том числе позволяют вовлекать жителей в процессы управления регионом. Так, любой нижегородец мог оставить свое предложение в Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области на одноименном сайте.

На портале "Команда Правительства" жители могут оставлять свои пожелания будущим министрам в рамках их отбора. Одним из "цифровых проектов" "Умных городов" Нижегородской области является платформа "Цифровой муниципалитет", разработанная Российским Федеральным ядерным центром в Сарове. Информационная система позволяет в онлайн-режиме контролировать целый ряд процессов жизнедеятельности города.

Ранее на ЦИПР была презентована цифровая платформа HiBrain. Платформа позволяет выбрать наиболее подходящий очный курс в вузах, а также записаться на стажировку в IT-компании.

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