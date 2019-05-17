Трамвай сошел с рельсов в Сормовском районе Нижнего Новгорода 24 мая

Фото:
Трамвай сошел с рельсов в районе остановки Дарьино в Сормовском районе Нижнего Новгорода 24 мая 2019 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на месте происшествия.
Очевидцы сообщают, что трамвай №6 двигался в сторону центра Сормова и сошел с рельсов. Первый вагон практически вынесло на автомобильную проезжую часть. От столкновения с машинами "спас" бордюр.
Отметим, что в утреннее время на ул. Коминтерна ежедневно собираются пробки.
Есть ли пострадавшие, пока уточняется.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+