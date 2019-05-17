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Происшествия

Трамвай сошел с рельсов в Сормовском районе Нижнего Новгорода 24 мая

24 мая 2019 10:43  [48] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трамвай сошел с рельсов в районе остановки Дарьино в Сормовском районе Нижнего Новгорода 24 мая 2019 года. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на месте происшествия.

Очевидцы сообщают, что трамвай №6 двигался в сторону центра Сормова и сошел с рельсов. Первый вагон практически вынесло на автомобильную проезжую часть. От столкновения с машинами "спас" бордюр.

Отметим, что в утреннее время на ул. Коминтерна ежедневно собираются пробки.

Есть ли пострадавшие, пока уточняется.

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