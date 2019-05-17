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Политика

"Единая Россия" проверит состояние детских площадок по всей России

24 мая 2019 10:49  [66] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

До конца июня 2019 года активисты партпроекта "Единой России" "Народный контроль" проведут проверку состояния детских площадок в 85 регионах - насколько они соответствуют нормативам и безопасны для жизни и здоровья детей. Информация о выявленных нарушениях будет передана в администрации муниципалитетов, управляющим компаниям, товариществам собственников недвижимости с требованием устранить выявленные недостатки. Об этом заявила координатор партпроекта "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.

"В связи с многочисленными случаями травматизма в летний период, о которых сообщают СМИ и рассказывают пользователи социальных сетей, мы начали проверки состояния детских площадок в регионах России. Наши активисты оценят соответствие объектов нормативам и их безопасность для жизни и здоровья детей. Мы будем обращаться в администрации муниципалитетов, управляющие компании и товарищества собственников недвижимости с просьбой устранить выявленные нарушения. И по своей, партийной, линии возьмем эту работу на контроль. В том случае, если нарушения не будут устранены, обратимся в органы прокуратуры", - сказала Анна Кувычко.

Предметом проверки станут: состояние покрытия на детских площадках, садово-парковой мебели и урн, игрового и спортивного оборудования, ограждений, состояние деревянных и металлических конструкций, деревьев и кустарников, а также наличие освещения и информационных стендов о правилах пользования площадкой.

"Детские игровые площадки с горками, каруселями, качелями, скамейками, лесенками, песочницами — это неотъемлемая составляющая любого двора и парка, место отдыха и развития детей как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах. Они должны отвечать требованиям безопасности, обеспечивая необходимые условия отдыха и физической активности детей", - резюмировала парламентарий.

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