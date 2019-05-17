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Спорт

"Мы будем бороться за то, чтобы быть в элите российского футбола", - Глеб Никитин

24 мая 2019 11:17  [85] Спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей города поддержать команду и в субботу, 25 мая 2019 года, прийти на стадион. Футбольный клуб "Нижний Новгород" проведет решающий домашний матч. Если нижегородцам удастся обыграть саранскую "Мордовию", то их ждут стыковые матчи за право выхода в Премьер-лигу.

"Дорогие нижегородцы, болельщики и все, кому небезразлична судьба нашего спорта! В эту субботу футбольный клуб "Нижний Новгород" дома проводит решающий матч, который определит, сможем ли мы побороться за выход в Премьер-лигу. Это был непростой сезон. Пришлось многое делать с нуля, учиться на ходу, вместе огорчаться и радоваться. И всегда рядом были вы", - обратился к болельщикам Глеб Никитин.

"Не зря болельщиков называют двенадцатым игроком. Нижегородцы сполна оправдали это почетное звание своей энергией и верой в команду. С июля прошлого года на домашних играх ФК "НН" побывали больше 290 тысяч зрителей. Мы стабильно входили в тройку лидеров ФНЛ по посещаемости. Давайте не сбавлять оборотов и стремиться к ещё большей заполняемости. У нас есть прекрасный стадион, подрастает талантливая молодёжь, и мы будем бороться за то, чтобы быть в элите российского футбола", - добавил глава региона.

Матч начнется в 15:00. Подробнее о работе касс и открытии входных групп на стадион сообщалось ранее.

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